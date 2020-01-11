Лацио переиграл Наполи за счет гола Иммобиле в концовке матча

В матче 19-го тура итальянской Серии A «Лацио» дома переиграл «Наполи» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Чиро Иммобиле, обокрав голкипера соперника. Это его 20-й гол в текущем чемпионате, и он лидирует в списке бомбардиров.
Римский клуб удерживают третью позицию и приближается к лидерам. «Интер» и «Ювентус» имеют по 45 очков, а «Лацио» набрал 42 балла.
Чемпионат Италии. 19-й тур
«Лацио» – «Наполи» – 1:0
Гол: Иммобиле, 82.
«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Луис Фелипе, Лукас (Бериша, 81), Лулич, Луис Альберто (Хони, 90), Милинкович-Савич, Лаццари, Кайседо (Катальди, 64), Иммобиле.
«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй, Хюсай, Ди Лоренцо, Аллан (Льоренте, 84), Зелиньски, Руис, Кальехон (Эльмас, 88), Инсинье (Лосано, 90+1), Милик.
Предупреждения: Лаццари, 27. Манолас, 38. Лулич, 41. Мариу Руй, 85.
Судья: Орсато (Италия).
Рим. Стадион Олимпико.
Турнирная таблица Серии A
83 min. Lazio-Napoli 0-0— Hubert Michnowicz (@Hubert__Michno) January 11, 2020
I wtedy Ospina postanawia pokiwać się z Immobile...
Wyszło jak wyszlo😂
pic.twitter.com/W1dp03wez8
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.