Лацио переиграл Наполи за счет гола Иммобиле в концовке матча

Римский клуб удерживает третью позицию и приближается к лидерам

  • 11.01.2020 20:55
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Лацио переиграл Наполи за счет гола Иммобиле в концовке матча
© Twitter. Чиро Иммобиле
В матче 19-го тура итальянской Серии A «Лацио» дома переиграл «Наполи» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Чиро Иммобиле, обокрав голкипера соперника. Это его 20-й гол в текущем чемпионате, и он лидирует в списке бомбардиров.
 
Римский клуб удерживают третью позицию и приближается к лидерам. «Интер» и «Ювентус» имеют по 45 очков, а «Лацио» набрал 42 балла.  
 
Чемпионат Италии. 19-й тур
 
«Лацио»  «Наполи»  1:0
 
Гол: Иммобиле, 82.
 
«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Луис Фелипе, Лукас (Бериша, 81), Лулич, Луис Альберто (Хони, 90), Милинкович-Савич, Лаццари, Кайседо (Катальди, 64), Иммобиле.
 
«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй, Хюсай, Ди Лоренцо, Аллан (Льоренте, 84), Зелиньски, Руис, Кальехон (Эльмас, 88), Инсинье (Лосано, 90+1), Милик.
 
Предупреждения: Лаццари, 27. Манолас, 38. Лулич, 41. Мариу Руй, 85.
 
Судья: Орсато (Италия).
 
Рим. Стадион Олимпико.
 
 
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Источник — Sport.ua

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