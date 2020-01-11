Лацио переиграл Наполи за счет гола Иммобиле в концовке матча

В матче 19-го тура итальянской Серии A «Лацио» дома переиграл «Наполи» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Чиро Иммобиле, обокрав голкипера соперника. Это его 20-й гол в текущем чемпионате, и он лидирует в списке бомбардиров.

Римский клуб удерживают третью позицию и приближается к лидерам. «Интер» и «Ювентус» имеют по 45 очков, а «Лацио» набрал 42 балла.

Чемпионат Италии. 19-й тур

«Лацио» – «Наполи» – 1:0

Гол: Иммобиле, 82.

«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Луис Фелипе, Лукас (Бериша, 81), Лулич, Луис Альберто (Хони, 90), Милинкович-Савич, Лаццари, Кайседо (Катальди, 64), Иммобиле. «Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй, Хюсай, Ди Лоренцо, Аллан (Льоренте, 84), Зелиньски, Руис, Кальехон (Эльмас, 88), Инсинье (Лосано, 90+1), Милик. Предупреждения: Лаццари, 27. Манолас, 38. Лулич, 41. Мариу Руй, 85. Судья: Орсато (Италия). Рим. Стадион Олимпико.

Турнирная таблица Серии A