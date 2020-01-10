19-й тур
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11.01.2020 19:00   ТВ-трансляция: 

Лацио — Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Полуразобранные неаполитанцы едут в гости к грозным римским «орлам»

  • 10.01.2020 18:03
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Лацио — Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© ФК Лацио

В субботу, 11-го января, состоится поединок 19-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором римский «Лацио» примет неаполитанский «Наполи».

Что и говорить, для двух команд сезон складывается очень по-разному. У «Лацио» все, в целом, вполне неплохо. После 18-ти сыгранных туров «орлы» занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в активе 39 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 40-17. Между прочим, у «Лацио» вторая по результативности атака в чемпионате (больше забила только сумасшедшая «Аталанта» — 48 мячей) и вторая оборона («Ювентус» пропустил 17, «Интер» — 15). Свое место римский клуб занимает по праву.

А вот у «Наполи» все печально. Восьмое текущее место с 24-мя очками и разницей мячей 28-25 — это какой-то позор. Тем более, при составе неаполитанской команды. Шутка ли, совокупная стоимость игроков первой команды «Наполи» оценивается в €629 миллионов! «Лацио», к слову, оценивается вдвое дешевле — в €331 миллион.

При этом «Наполи» в десяти последних матчах чемпионата Италии умудрился выиграть ровно один раз. Ну, поставили Гаттузо вместо Анчелотти. Ну, выиграл он один матч, вымучив выездную победу над «Сассуоло» (2:1). А два поединка все равно проиграл! Сменили, что называется, шило на мыло… Тем более, что Анчелотти, как показывает история, специалист намного более классный.

В общем, «Лацио» — явный фаворит. Как ни крути, а в текущем сезоне римская команда демонстрирует куда более качественный и сбалансированный футбол, чем полуразобранный «Наполи». Гости, конечно, попробуют зацепиться хотя бы за ничью, но сделать это им будет крайне сложно.

Ориентировочные составы:

«Лацио»: Стракоша — Фелипе, Ачерби, Раду, Ладзари, Милинкович-Савич, Лейва, Альберто, Лулич, Кайседо, Иммобиле.

«Наполи»: Мерет — Лоренцо, Манолас, Луперто, Руи, Зелински, Руис, Аллан, Кальехон, Милик, Инсинье.

Не сыграют: Лукаку, Пароло — Малькюи, Гулам, Кулибали, Максимович.

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11 января, суббота

«Лацио» — «Наполи» 
Рим. Стадион «Стадио Олимпико». 19:00
Прямая трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 2:1
Арбитр: Луиджи Феррарис

 

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Источник — Sport.ua

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