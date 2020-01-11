ВИДЕО. Обокрал вратаря. Курьезный гол Иммобиле, рекордный 20-й в сезоне

В матче 19-го тура итальянской Серии A «Лацио» дома переиграл «Наполи» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на 82-й минуте забил Чиро Иммобиле, обокрав голкипера соперника. Это его 20-й гол в текущем чемпионате, и он лидирует в списке бомбардиров.
Смотрите видео курьезного гола Чиро Иммобиле.
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Источник — Sport.ua
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