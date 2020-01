Ибрагимович прибыл в Милан на медосмотр

На прошлой неделе «Милан» уже официально объявил о возвращении в клуб Златана Ибрагимовича.

Сегодня Ибрагимович прилетел в «Милан» и вскоре пройдет медосмотр.

Завтра на 10 часов утра по местному времени запланирована пресс-конференция, на которой Ибрагимович будет официально представлен в качестве игрока «Милана».

