Стаховский сыграет в основной сетке турнира в Ньюпорте

В первом раунде соревнований украинец сыграет против одного из теннисистов, который преодолеет квалификационный этап.

За титул в Ньюпорте будут бороться Джон Иснер (США), Адриан Маннарино (Франция), Джордан Томпсон (Австралия), Уго Умбер (Франция), действующий чемпион Стив Джонсон (США).

В парной сетке Стаховский сыграет с испанцем Марселем Гранольерсом. На старте турнира их ждет матч против вторых сеяных, дуэта Артем Ситак (Новая Зеландия) / Йонатан Эрлих (Израиль).

Сергей Стаховский выступит в Ньюпорте в четвертый раз в карьере. В сезонах 2009 и 2014 украинец выиграл на турнире по матчу, а в прошлом году проиграл на старте соревнований.