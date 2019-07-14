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Стаховский сыграет в основной сетке турнира в Ньюпорте

Украинский теннисист встретится с одним из победителей квалификации

  • 14.07.2019 12:52
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Стаховский сыграет в основной сетке турнира в Ньюпорте
© БТУ. Сергей Стаховский
В первом раунде соревнований украинец сыграет против одного из теннисистов, который преодолеет квалификационный этап.
 
За титул в Ньюпорте будут бороться Джон Иснер (США), Адриан Маннарино (Франция), Джордан Томпсон (Австралия), Уго Умбер (Франция), действующий чемпион Стив Джонсон (США).
 
В парной сетке Стаховский сыграет с испанцем Марселем Гранольерсом. На старте турнира их ждет матч против вторых сеяных, дуэта Артем Ситак (Новая Зеландия) / Йонатан Эрлих (Израиль).
 
Сергей Стаховский выступит в Ньюпорте в четвертый раз в карьере. В сезонах 2009 и 2014 украинец выиграл на турнире по матчу, а в прошлом году проиграл на старте соревнований.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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