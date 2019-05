Мадрид. Джокович вышел в полуфинал на отказе Чилича

Сербский теннисист Новак Джокович без выхода на корт прошел в полуфинал турнира в Мадриде.

Джокович должен был играть против Марина Чилича, однако хорват сообщил о снятии с турнира из-за отравления.

В полуфинале Новак сыграет против победителя пары Роджер Федерер/Доминик Тим.

Dear fans, @mutuamadridopen organizers, @DjokerNole I am sorry to announce that I must withdraw from today's match. I have had a terrible night dealing with a case of food poisoning. I am extremely disappointed to have my time in Madrid end in this way. Thank you for the support.