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Уимблдон. Дема за полтора часа вышла во второй круг юниорского турнира

Украинская теннисистка стартовала с непростой победы на травяном «мэйджоре»

  • 07.07.2018 18:41
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Neal Trousdale. Виктория Дема
© Neal Trousdale. Виктория Дема
В стартовом сете украинка проигрывала своей сопернице со счетом 3:5, но сумела сравнять счет, отыграв сетбол в десятом гейме, а затем перевести игру на тай-брейк, в котором отдала грузинке всего три розыгрыша.
 
Во втором сете обе теннисистки защищали свою подачу, а в седьмом гейме Дема отыграла тройной брейк-поинт Далакишвили, после чего под ноль взяла ее подачу и так же уверенно подала на матч.
 
Первый круг
Виктория Дема (Украина) - Мариам Далакишвили (Грузия) - 7:6(3), 6:3
 
Это была третья победа для 17-летней киевлянки в основной сетке турнира Большого Шлема среди игроков до 18 лет. В начале сезона Виктория дошла до второго круга Australian Open, а в прошлом месяце показала аналогичный результат на Открытом чемпионате Франции.
 
В матче второго круга, который пройдет во вторник, 10 июля, Дема встретится с победительницей встречи между француженкой Манон Леонар и пятой ракеткой турнира Алексой Ноэль из США.
 
Напомним, что в понедельник свой дебютный матч в основной сетке юниорского «мэйджора» проведет Дарья Снигур, которая успешно прошла квалификацию.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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