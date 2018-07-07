Уимблдон. Дема за полтора часа вышла во второй круг юниорского турнира

В стартовом сете украинка проигрывала своей сопернице со счетом 3:5, но сумела сравнять счет, отыграв сетбол в десятом гейме, а затем перевести игру на тай-брейк, в котором отдала грузинке всего три розыгрыша.
Во втором сете обе теннисистки защищали свою подачу, а в седьмом гейме Дема отыграла тройной брейк-поинт Далакишвили, после чего под ноль взяла ее подачу и так же уверенно подала на матч.
Первый круг
Виктория Дема (Украина) - Мариам Далакишвили (Грузия) - 7:6(3), 6:3
Это была третья победа для 17-летней киевлянки в основной сетке турнира Большого Шлема среди игроков до 18 лет. В начале сезона Виктория дошла до второго круга Australian Open, а в прошлом месяце показала аналогичный результат на Открытом чемпионате Франции.
В матче второго круга, который пройдет во вторник, 10 июля, Дема встретится с победительницей встречи между француженкой Манон Леонар и пятой ракеткой турнира Алексой Ноэль из США.
Напомним, что в понедельник свой дебютный матч в основной сетке юниорского «мэйджора» проведет Дарья Снигур, которая успешно прошла квалификацию.
Также напомним, что ранее Элина Свитолина вышла во второй раунд Уимблдона в миксте.
Источник — Большой теннис Украины
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