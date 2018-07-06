Уимблдон. Свитолина вышла во второй раунд турнира в миксте

Ни в первом, ни во втором сетах ни одному из дуэтов так и не удалось выполнить брейк. На тайбрейке в первой партии Свитолина и Маю сразу же обеспечили себе уверенный отрыв (5:0), хотя потом проиграли два своих розыгрыша, а на следующем тайбрейке со счета 2:3 взяли пять очков подряд.

Первый круг

Элина Свитолина (Украина) / Николя Маю (Франция) - Ракель Атаво (США) / Сантьяго Гонсалес (Мексика) 7:6(4), 7:6(3)

Элина Свитолина в прошлом сезоне сыграла в смешанном разряде на Ролан Гаррос (с Артемом Ситаком) и на Открытом чемпионате Австралии (с Крисом Гуччионе). В Мельбурне Свитолина и Гуччионе дошли до полуфинала. В 2014 году украинка в дуэте с Флорином Мерджа из Румынии пробились в третий раунд на Уимблдоне. Николя Маю, чемпион трех мэйджоров в мужском парном разряде (в том числе и последнего Ролан Гаррос), ранее не выступал в миксте на Уимблдоне.

Во втором круге украинско-французская пара встретится с шестыми сеяными - Эдуаром Роже-Вассленом (Франция) и Андреа Сестини-Главачковой (Чехия).