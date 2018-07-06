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Уимблдон. Свитолина вышла во второй раунд турнира в миксте

Первая ракетка Украины и чемпион Ролан Гаррос на двух тайбрейках выиграли свой стартовый поединок

  • 06.07.2018 23:17
  • 569 просмотров
  • 1 комментарий
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Jimmie48 Photography
© Jimmie48 Photography
Ни в первом, ни во втором сетах ни одному из дуэтов так и не удалось выполнить брейк. На тайбрейке в первой партии Свитолина и Маю сразу же обеспечили себе уверенный отрыв (5:0), хотя потом проиграли два своих розыгрыша, а на следующем тайбрейке со счета 2:3 взяли пять очков подряд.
 
Первый круг
Элина Свитолина (Украина) / Николя Маю (Франция) - Ракель Атаво (США) / Сантьяго Гонсалес (Мексика) 7:6(4), 7:6(3)
 
Элина Свитолина в прошлом сезоне сыграла в смешанном разряде на Ролан Гаррос (с Артемом Ситаком) и на Открытом чемпионате Австралии (с Крисом Гуччионе). В Мельбурне Свитолина и Гуччионе дошли до полуфинала. В 2014 году украинка в дуэте с Флорином Мерджа из Румынии пробились в третий раунд на Уимблдоне. Николя Маю, чемпион трех мэйджоров в мужском парном разряде (в том числе и последнего Ролан Гаррос), ранее не выступал в миксте на Уимблдоне. 
 
Во втором круге украинско-французская пара встретится с шестыми сеяными - Эдуаром Роже-Вассленом (Франция) и Андреа Сестини-Главачковой (Чехия).
 
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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    djordj
      djordj, 06.07.2018 23:42
    -2
    Вышла и сразу зашла.
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