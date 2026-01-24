Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. От одного украинца к другому. Дженоа арендовала игрока Ромы
Италия
24 января 2026, 02:43 | Обновлено 24 января 2026, 02:48
Томмазо Бальданцы на правах аренды перебрался к «грифонам»

Getty Images/Global Images Ukraine. Томмазо Бальданци

Итальянские клубы, «Дженоа» и «Рома», официально достигли соглашения о аренде 22-летнего полузащитника Томмазо Бальданци.

Молодой игрок «волков» на правах аренды проведет вторую часть сезона в составе «грифонов».

При этом у «Дженоа» будет возможность выкупить контракт Томмазо по завершении сезона 2025/26.

Бальданци присоединился к «Роме» зимой 2024 года из клуба «Эмполи». Тогда римляне заплатили за перспективного футболиста 11.5 миллиона евро.

За два года Томмазо провел 69 матчей за «волков», в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

Также полузащитник имеет в активе 10 матчей за сборную Италии U-21, забив пять мячей и отдав две результативные передачи.

Андрей Витренко Источник: ФК Дженоа
