ОФИЦИАЛЬНО. От одного украинца к другому. Дженоа арендовала игрока Ромы
Томмазо Бальданцы на правах аренды перебрался к «грифонам»
Итальянские клубы, «Дженоа» и «Рома», официально достигли соглашения о аренде 22-летнего полузащитника Томмазо Бальданци.
Молодой игрок «волков» на правах аренды проведет вторую часть сезона в составе «грифонов».
При этом у «Дженоа» будет возможность выкупить контракт Томмазо по завершении сезона 2025/26.
Бальданци присоединился к «Роме» зимой 2024 года из клуба «Эмполи». Тогда римляне заплатили за перспективного футболиста 11.5 миллиона евро.
За два года Томмазо провел 69 матчей за «волков», в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.
Также полузащитник имеет в активе 10 матчей за сборную Италии U-21, забив пять мячей и отдав две результативные передачи.
🧪 Tommaso Baldanzi è rossoblù 🔴🔵 pic.twitter.com/jV3W4FkOet— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 23, 2026
In cucina con Baldanzi 🥽 pic.twitter.com/oV4QU2gv4I— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 23, 2026
📝 Genoa CFC comunica di aver definito con AS Roma l’acquisizione, a titolo temporaneo, dei diritti sportivi del centrocampista Tommaso Baldanzi, con opzione di riscatto alla fine della stagione sportiva in corso.— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 23, 2026
Nato a Poggibonsi il 23/03/2003, Baldanzi, con le sue… pic.twitter.com/IB0fDqdHEu
