Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ланс победил Осер и вернулся на первое место в таблице Лиги 1
Чемпионат Франции
Ланс
17.01.2026 18:00 – FT 1 : 0
Осер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
17 января 2026, 19:54 | Обновлено 17 января 2026, 19:57
117
0

Ланс победил Осер и вернулся на первое место в таблице Лиги 1

Минимальная победа хозяев

17 января 2026, 19:54 | Обновлено 17 января 2026, 19:57
117
0
Ланс победил Осер и вернулся на первое место в таблице Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 17 января, состоялся матч 18-го тура Лиги 1 между «Лансом» и «Осером».

Игра прошла в Лансе на стадионе «Стад Феликс Болар» и завершилась со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче был забит на 65-й минуте, когда Саид откликнулся на подачу Сарра, принял мяч и точно пробил в угол ворот соперника.

После этой победы «Ланс» набрал 43 очка, благодаря чему вернулся на первое место в турнирной таблице Лиги 1, опередив ПСЖ на одно очко. «Осер» же занимает 17-е место с 12 очками в активе.

Лига 1. 18-й тур, 17 января

Ланс – Осер – 1:0

Гол: Саид, 65

По теме:
Во Франции оценили игру Забарного в матче-разгроме ПСЖ. Гибридная роль
Экс-защитник Динамо Тремулинас: «Заборный – не игрок уровня ПСЖ»
Французский журналист: «Забарный – это неудачный трансфер»
Ланс Осер Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Футбол | 17 января 2026, 16:26 18
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити

«Красные дьяволы» убедительно сыграли в дерби, одержав первую победу под руководством Каррика.

Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
Футбол | 17 января 2026, 10:29 1
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем

Владислав и Виктор Цыганков помогли команде одолеть «Эспаньол» со счетом 2:0

Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Футбол | 17.01.2026, 08:00
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Реал Мадрид – Леванте – 2:0. Как забил Мбаппе? Видео голов и обзор
Футбол | 17.01.2026, 19:55
Реал Мадрид – Леванте – 2:0. Как забил Мбаппе? Видео голов и обзор
Реал Мадрид – Леванте – 2:0. Как забил Мбаппе? Видео голов и обзор
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Футбол | 17.01.2026, 00:03
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 6
Футбол
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
16.01.2026, 15:53 52
Футбол
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
15.01.2026, 20:02
Бокс
Викингов не покорили. Украина проиграла Норвегии на чемпионате Европы
Викингов не покорили. Украина проиграла Норвегии на чемпионате Европы
15.01.2026, 23:00 5
Другие виды
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
15.01.2026, 22:15 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
16.01.2026, 13:17 1
Футбол
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
16.01.2026, 13:15 1
Биатлон
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
17.01.2026, 08:37 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем