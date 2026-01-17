Ланс победил Осер и вернулся на первое место в таблице Лиги 1
Минимальная победа хозяев
В субботу, 17 января, состоялся матч 18-го тура Лиги 1 между «Лансом» и «Осером».
Игра прошла в Лансе на стадионе «Стад Феликс Болар» и завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 65-й минуте, когда Саид откликнулся на подачу Сарра, принял мяч и точно пробил в угол ворот соперника.
После этой победы «Ланс» набрал 43 очка, благодаря чему вернулся на первое место в турнирной таблице Лиги 1, опередив ПСЖ на одно очко. «Осер» же занимает 17-е место с 12 очками в активе.
Лига 1. 18-й тур, 17 января
Ланс – Осер – 1:0
Гол: Саид, 65
