Ванат обратился к фанатам после первого гола в 2026 году

Украинский нападающий каталонской «Жироны» Владислав Ванат прокомментировал победу над «Мальоркой» (2:1) в матче 18-го тура чемпионата Испании, в котором он отличился забитым мячом с пенальти в свой день рождения:

«Первая игра в новом году. Первая победа. Первый гол. Лучший подарок на день рождения. Спасибо команде. Спасибо болельщикам за поддержку».

В сезоне 2025/26 Владислав Ванат провел 16 матчей в составе «Жироны», отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.