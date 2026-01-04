Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Фулхэм снова стал неприступным для Арне Слота

Ливерпуль под руководством нидерландца еще не побеждал четырех соперников в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Ливерпуль под руководством Арне Слота еще не побеждал Фулхэм в АПЛ.

В трех поединках против лондонцев «красные» дважды сыграли вничью и один раз проиграли.

В матче 20-го тура сезона 2025/26 команда нидерландского специалиста была очень близка к победе, однако соперник смог отыграться на 7-й добавленной минуте матча (2:2).

Матчи Ливерпуля против Фулхэма под руководством Арне Слота

  • 2024/25: Ливерпуль – Фулхэм – 2:2
  • 2024/25: Фулхэм – Ливерпуль – 3:2
  • 2025/26: Фулхэм – Ливерпуль – 2:2

Кроме Фулхэма, Арне Слоту во главе Ливерпуля не удавалось одержать ни одной победы в АПЛ над Ноттингем Форест (3 матча), Лидс Юнайтед (2) и Сандерлендом (1).

Команды, которых еще не побеждал Арне Слот в АПЛ

  • 3 – Ноттингем Форест
  • 3 – Фулхэм
  • 2 – Лидс Юнайтед
  • 1 – Сандерленд
Ливерпуль Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Фулхэм - Ливерпуль Арне Слот статистика
Сергей Турчак
