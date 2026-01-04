Фулхэм снова стал неприступным для Арне Слота
Ливерпуль под руководством нидерландца еще не побеждал четырех соперников в АПЛ
Ливерпуль под руководством Арне Слота еще не побеждал Фулхэм в АПЛ.
В трех поединках против лондонцев «красные» дважды сыграли вничью и один раз проиграли.
В матче 20-го тура сезона 2025/26 команда нидерландского специалиста была очень близка к победе, однако соперник смог отыграться на 7-й добавленной минуте матча (2:2).
Матчи Ливерпуля против Фулхэма под руководством Арне Слота
- 2024/25: Ливерпуль – Фулхэм – 2:2
- 2024/25: Фулхэм – Ливерпуль – 3:2
- 2025/26: Фулхэм – Ливерпуль – 2:2
Кроме Фулхэма, Арне Слоту во главе Ливерпуля не удавалось одержать ни одной победы в АПЛ над Ноттингем Форест (3 матча), Лидс Юнайтед (2) и Сандерлендом (1).
Команды, которых еще не побеждал Арне Слот в АПЛ
- 3 – Ноттингем Форест
- 3 – Фулхэм
- 2 – Лидс Юнайтед
- 1 – Сандерленд
Since joining Liverpool FC, Arne Slot has failed to beat just four teams in the Premier League 😳— OneFootball (@OneFootball) January 4, 2026
He has played Fulham and Nottingham Forest three times each, and is yet to beat either of them, while promoted Leeds and Sunderland have also proved a tough test for him in recent… pic.twitter.com/qchOomeL40
