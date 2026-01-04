Португалия04 января 2026, 14:52 | Обновлено 04 января 2026, 14:54
ВИДЕО. Дедовщина? Капитан европейского гранда ударил молодого футболиста
Диога Кошта разозлился на Родригу Мору
04 января 2026, 14:52 | Обновлено 04 января 2026, 14:54
Во время последней открытой тренировки «Порту» капитан команды вратарь Диогу Кошта на глазах всех болельщиков ударил ногой по спине молодого вингера Родригу Мору.
Это произошло после того, как 18-летний футболист забил в ворота своего партнера по команде ударом с центра поля.
Родриго улыбнулся после полученного удара и не показал признаков раздражения, а вот Диогу Кошта еще долго что-то говорил в сторону своего обидчика.
