ВИДЕО. Дедовщина? Капитан европейского гранда ударил молодого футболиста

Португалия
04 января 2026, 14:52 | Обновлено 04 января 2026, 14:54
Диога Кошта разозлился на Родригу Мору

Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Кошта

Во время последней открытой тренировки «Порту» капитан команды вратарь Диогу Кошта на глазах всех болельщиков ударил ногой по спине молодого вингера Родригу Мору.

Это произошло после того, как 18-летний футболист забил в ворота своего партнера по команде ударом с центра поля.

Родриго улыбнулся после полученного удара и не показал признаков раздражения, а вот Диогу Кошта еще долго что-то говорил в сторону своего обидчика.

