Испания12 декабря 2025, 21:47 | Обновлено 12 декабря 2025, 23:03
227
0
Стало известно, выйдут ли Ванат и Цыганков в составе Жироны на матч Ла Лиги
Каталонская команда на выезде сыграет против «Реала» Сосьедад
12 декабря 2025, 21:47 | Обновлено 12 декабря 2025, 23:03
227
0
12 декабря в 22:00 матчем между «Реал Сосьедад» и «Жироной» начнётся 16-й тур испанской Ла Лиги.
Команды встретятся в Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Арена».
В стартовом составе гостей выйдут два украинских футболиста – Владислав Ванат и Виктор Цыганков. Вратарь Владислав Крапивцов пока находится вне состава из-за травмы.
Стартовые составы команд на матч «Реал Сосьедад» – «Жирона»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 декабря 2025, 00:22 5
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги конференций
Футбол | 12 декабря 2025, 07:09 6
Тренер возглавил «Нефтчи»
Футбол | 12.12.2025, 06:23
Футбол | 12.12.2025, 22:16
Другие виды | 12.12.2025, 15:45
Комментарии 0
Популярные новости
11.12.2025, 14:01
Футбол
11.12.2025, 20:04
11.12.2025, 06:23 4
11.12.2025, 00:02 3
11.12.2025, 15:31 2
11.12.2025, 07:31 38
11.12.2025, 15:08 25