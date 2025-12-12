Стало известно, выйдут ли Ванат и Цыганков в составе Жироны на матч Ла Лиги

12 декабря в 22:00 матчем между «Реал Сосьедад» и «Жироной» начнётся 16-й тур испанской Ла Лиги.

Команды встретятся в Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Арена».

В стартовом составе гостей выйдут два украинских футболиста – Владислав Ванат и Виктор Цыганков. Вратарь Владислав Крапивцов пока находится вне состава из-за травмы.

Стартовые составы команд на матч «Реал Сосьедад» – «Жирона»