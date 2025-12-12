Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, выйдут ли Ванат и Цыганков в составе Жироны на матч Ла Лиги
Испания
12 декабря 2025, 21:47 | Обновлено 12 декабря 2025, 23:03
0

Стало известно, выйдут ли Ванат и Цыганков в составе Жироны на матч Ла Лиги

Каталонская команда на выезде сыграет против «Реала» Сосьедад

Стало известно, выйдут ли Ванат и Цыганков в составе Жироны на матч Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

12 декабря в 22:00 матчем между «Реал Сосьедад» и «Жироной» начнётся 16-й тур испанской Ла Лиги.

Команды встретятся в Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Арена».

В стартовом составе гостей выйдут два украинских футболиста – Владислав Ванат и Виктор Цыганков. Вратарь Владислав Крапивцов пока находится вне состава из-за травмы.

Стартовые составы команд на матч «Реал Сосьедад» – «Жирона»

По теме:
Реал Сосьедад – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Реал Сосьедад – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мичел сделал важное заявление о состоянии футболиста сборной Украины
Жирона Реал Сосьедад чемпионат Испании по футболу стартовые составы Владислав Ванат Виктор Цыганков Ла Лига Реал Сосьедад - Жирона Владислав Крапивцов
