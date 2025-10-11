Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
11 октября 2025, 11:02 | Обновлено 11 октября 2025, 11:09
Сборная Украины, обыграв Исландию, отпраздновала победный юбилей

Наша национальная дружина одержала 80-ю победу в чемпионатах мира и Европы

Сборная Украины, обыграв Исландию, отпраздновала победный юбилей
Getty Images/Global Images Ukraine

Победа над Исландией (5:3) стала 80-й для сборной Украины в матчах ранга чемпионатов мира и Европы. 41 раз наша команда добивались успеха дома, 34 – в гостях и 5 – на нейтральных полях. 41 викторию украинцы отпраздновали в чемпионатах мира и 39 - в чемпионатах Европы. В 15 победных играх сборной руководил Олег Блохин, в 14 – Михаил Фоменко, в 13 – Андрей Шевченко, в 12 – Йожеф Сабо, в 8 – Сергей Ребров, в 6 – Алексей Михайличенко, в 4-х – Валерий Лобановский, в 3-х – Анатолий Коньков и Александр Петраков, в 2-х – Леонид Буряк.

К слову, юбилейным оказался и гол Алексея Гуцуляка – 70-м для украинцев в чемпионатах мира на чужих полях.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы сборной Украины на чемпионатах мира и Европы

Победа

Дата

Ранг

Тренер Украины

Соперник

Счет

1-я

13.11.1994

ЧЕ

Йожеф САБО

Эстония (д)

3:0

10-я

14.10.1998

ЧЕ

Йожеф САБО

Армения (д)

2:0

20-я

12.10.2002

ЧЕ

Леонид БУРЯК

Греция (д)

2:0

30-я

23.06.2006

ЧМ

Олег БЛОХИН

Тунис (н)

1:0

40-я

10.10.2009

ЧМ

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Англия (д)

1:0

50-я

09.10.2014

ЧЕ

Михаил ФОМЕНКО

Беларусь (г)

2:0

60-я

02.09.2017

ЧМ

Андрей ШЕВЧЕНКО

Турция (д)

2:0

70-я

09.10.2021

ЧМ

Александр ПЕТРАКОВ

Финляндия (г)

2:1

80-я

10.10.2025

ЧМ

Сергей РЕБРОВ

Исландия (г)

5:3

Маркевич рассказал о своей реакции на камбек Украины в игре с Исландией
Третий раз в истории в матче с участием сборной Украины было забито 8 мячей
Малиновский стал самым возрастным автором дубля в сборной после Шевченко
