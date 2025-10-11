Сборная Украины, обыграв Исландию, отпраздновала победный юбилей
Наша национальная дружина одержала 80-ю победу в чемпионатах мира и Европы
Победа над Исландией (5:3) стала 80-й для сборной Украины в матчах ранга чемпионатов мира и Европы. 41 раз наша команда добивались успеха дома, 34 – в гостях и 5 – на нейтральных полях. 41 викторию украинцы отпраздновали в чемпионатах мира и 39 - в чемпионатах Европы. В 15 победных играх сборной руководил Олег Блохин, в 14 – Михаил Фоменко, в 13 – Андрей Шевченко, в 12 – Йожеф Сабо, в 8 – Сергей Ребров, в 6 – Алексей Михайличенко, в 4-х – Валерий Лобановский, в 3-х – Анатолий Коньков и Александр Петраков, в 2-х – Леонид Буряк.
К слову, юбилейным оказался и гол Алексея Гуцуляка – 70-м для украинцев в чемпионатах мира на чужих полях.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные победы сборной Украины на чемпионатах мира и Европы
|
Победа
|
Дата
|
Ранг
|
Тренер Украины
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
13.11.1994
|
ЧЕ
|
Йожеф САБО
|
Эстония (д)
|
3:0
|
10-я
|
14.10.1998
|
ЧЕ
|
Йожеф САБО
|
Армения (д)
|
2:0
|
20-я
|
12.10.2002
|
ЧЕ
|
Леонид БУРЯК
|
Греция (д)
|
2:0
|
30-я
|
23.06.2006
|
ЧМ
|
Олег БЛОХИН
|
Тунис (н)
|
1:0
|
40-я
|
10.10.2009
|
ЧМ
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Англия (д)
|
1:0
|
50-я
|
09.10.2014
|
ЧЕ
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Беларусь (г)
|
2:0
|
60-я
|
02.09.2017
|
ЧМ
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Турция (д)
|
2:0
|
70-я
|
09.10.2021
|
ЧМ
|
Александр ПЕТРАКОВ
|
Финляндия (г)
|
2:1
|
80-я
|
10.10.2025
|
ЧМ
|
Сергей РЕБРОВ
|
Исландия (г)
|
5:3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер надеется на помощь политиков
В услугах 33-летнего бразильского полузащитника заинтересован «Интер Майами» из MLS