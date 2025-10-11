Сборная Украины, обыграв Исландию, отпраздновала победный юбилей

Победа над Исландией (5:3) стала 80-й для сборной Украины в матчах ранга чемпионатов мира и Европы. 41 раз наша команда добивались успеха дома, 34 – в гостях и 5 – на нейтральных полях. 41 викторию украинцы отпраздновали в чемпионатах мира и 39 - в чемпионатах Европы. В 15 победных играх сборной руководил Олег Блохин, в 14 – Михаил Фоменко, в 13 – Андрей Шевченко, в 12 – Йожеф Сабо, в 8 – Сергей Ребров, в 6 – Алексей Михайличенко, в 4-х – Валерий Лобановский, в 3-х – Анатолий Коньков и Александр Петраков, в 2-х – Леонид Буряк.

К слову, юбилейным оказался и гол Алексея Гуцуляка – 70-м для украинцев в чемпионатах мира на чужих полях.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы сборной Украины на чемпионатах мира и Европы