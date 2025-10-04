Украина. Премьер лига04 октября 2025, 13:36 |
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Полтава
Матч 8-го тура УПЛ начнется в 18:00
04 октября 2025, 13:36
4 октября 2025 года, в понедельник, в 18:00 стартует матч 8-го тура украинской Премьер-лиги.
На поле Центрального стадиона в Житомире встретятся «Полесье» и «Полтава».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром встречи назначен Александр Омельченко из Словянска.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
