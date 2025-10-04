Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Полтава
Украина. Премьер лига
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Полтава

Матч 8-го тура УПЛ начнется в 18:00

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Полтава
УПЛ

4 октября 2025 года, в понедельник, в 18:00 стартует матч 8-го тура украинской Премьер-лиги.

На поле Центрального стадиона в Житомире встретятся «Полесье» и «Полтава».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Александр Омельченко из Словянска.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир где смотреть
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
