4 октября 2025 года, в понедельник, в 18:00 стартует матч 8-го тура украинской Премьер-лиги.

На поле Центрального стадиона в Житомире встретятся «Полесье» и «Полтава».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Александр Омельченко из Словянска.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.