Александр КАРАВАЕВ: «Это были ошибки всей команды»

Защитник «Динамо» Александр Караваев прокомментировал выездной поединок против львовских «Карпат», в котором была зафиксирована ничья 3:3.

– Я уже говорил раньше после утраченных побед на последних минутах, что это очень досадно. Необходимо иметь концентрацию до последних минут. Сначала нам забили два мяча, потом во втором тайме мы уже забили «Карпатам» дважды тоже очень быстро, а также еще создавали моменты, но не реализовали их.

– Есть ли вина вашего вратаря Моргуна в пропущенных мячах?

– Можно многое говорить, но побеждаем, проигрываем и играем вничью мы все вместе. Поэтому это были ошибки всей команды, приведшие к такому счету. Если мы не завоевали три очка, виновата вся команда.

– Было заметно, что в первом тайме вам было тяжело с «Карпатами»…

– Очень приятно играть с командой, которая и сама играет, и дает это делать сопернику. При таких условиях каждая команда показывает, на что способна, идет открытый футбол плюс очень хорошего качества поле, его поливают – считаю, это то, что нужно для нашего футбола. Вы видели, каким зрелищным получился матч.

В первом тайме нам действительно было тяжело, но во втором мы собрались. Впрочем, такими собранными нужно быть с первой минуты и в течение всего матча.

– Вы забили отличный мяч головой после подачи на ближнюю стойку, кажется, вы так поступали еще когда играли за «Зарю»?

– Да, за «Зарю» я много забивал схожим образом, мячей 7-8. Помню, тогда с нами работал Юрий Коваль, мы отрабатывали стандарты, и у меня это очень хорошо получалось, вот я и пользуюсь этим (улыбается).

– Что для вас означает этот дубль? Для защитника это хороший результат?

– Нужно приносить пользу команде. Если у меня есть возможность, я делаю это.

– «Карпаты» сыграли вничью 3:3 с «Шахтером», теперь с «Динамо», это столь сильный соперник?

– Если такие результаты и по игре, значит, так и есть. Они хорошо играют и с сильным соперниками, и вообще со всеми, у них есть свой рисунок игры, поэтому львовяне заслуживают комплиментов. Нам же нужно разбирать и улучшать свою игру

– Впереди старт в Лиге конференций матчем с Кристал Пелас, знаете ли, что они сегодня обыграли Ливерпуль?

– Я слышал, что они побеждали по ходу матча. Конечно, понимаем, что это очень сильная команда. АПЛ – это самый высокий уровень. Конечно, смотрим матчи АПЛ, постоянно общаюсь с Виталием Николенко, а также разговаривал с Назарием Русиным, когда он был в Сандерленде, они рассказывают, что английский футбол очень силовой, кроме того, там играют одни из лучших футболистов. Будем разбирать соперника, нужно готовиться, выходить на поле и играть.