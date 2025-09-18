Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебютант Динамо отреагировал на свой первый гол. Сказал, кому благодарен
Кубок Украины
18 сентября 2025, 15:21 |
230
0

Дебютант Динамо отреагировал на свой первый гол. Сказал, кому благодарен

Шола Огундана поблагодарил Бога

18 сентября 2025, 15:21 |
230
0
Дебютант Динамо отреагировал на свой первый гол. Сказал, кому благодарен
Instagram. Шола Огундана

17 сентября прошел матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Александрия и Динамо Киев.

Коллективы сыграли на стадионе КСК «Ника». Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победный гол в матче забил африканский дебютант Динамо Шола Огундана. После поединка он отреагировал на важное для себя событие:

«1 гол в моем дебюте за Динамо 🤍💙 Спасибо Богу 🤲🏿👑».

ФОТО. Дебютант Динамо отреагировал на свой первый гол. Сказал, кому благодарен

По теме:
Пробили пенальти. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Буковина и Карпаты назвали стартовые составы на матч Кубка Украины
Новичок Динамо: «Так волновался, что забыл отпраздновать свой гол»
Шола Огундана Динамо Киев Кубок Украины по футболу Александр Шовковский дебют Александрия Александрия - Динамо
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Айнтрахт Франкфурт – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 18 сентября 2025, 13:27 0
Айнтрахт Франкфурт – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Айнтрахт Франкфурт – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 18 сентября и начнется в 22:00 по Киеву

Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Футбол | 18 сентября 2025, 07:07 2
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»

Тренер разочарован поведением лидера «Барселоны»

Михаил МУДРИК: «Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать?»
Футбол | 18.09.2025, 07:54
Михаил МУДРИК: «Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать?»
Михаил МУДРИК: «Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать?»
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Бокс | 18.09.2025, 00:13
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Футбол | 17.09.2025, 18:45
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 6
Футбол
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 89
Футбол
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
16.09.2025, 23:32 4
Футбол
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
17.09.2025, 04:19 14
Футбол
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
16.09.2025, 20:59 34
Футбол
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.09.2025, 08:03 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем