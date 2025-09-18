Дебютант Динамо отреагировал на свой первый гол. Сказал, кому благодарен
Шола Огундана поблагодарил Бога
17 сентября прошел матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Александрия и Динамо Киев.
Коллективы сыграли на стадионе КСК «Ника». Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.
Победный гол в матче забил африканский дебютант Динамо Шола Огундана. После поединка он отреагировал на важное для себя событие:
«1 гол в моем дебюте за Динамо 🤍💙 Спасибо Богу 🤲🏿👑».
