Диего СИМЕОНЕ: «Гол ван Дейка оставил нам горький привкус поражения»
Тренер мадридского «Атлетико» поделился эмоциями после поражения и пропущенного на последних минутах
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился эмоциями после матча первого тура Лиги чемпионов, в котором его подопечные уступили английскому «Ливерпулю» (2:3).
«Команда не очень хорошо начала, нам не повезло с первым голом, который нарушил все наши планы. Стало легче, когда команда сравняла счет. Мы завершили опасный момент голом Маркоса, который вдохновил нас вернуться в игру. Во втором тайме мы побежали вперед и держали игру под контролем. Счет стал 2:2, однако поразительный гол Вирджила оставил нам горький привкус проигрыша.
Нам нужен был такой матч. Мы играли на фантастическом стадионе против хорошо атакующей команды. Сначала мы не думали, что что-нибудь хорошее произойдет. Если нам придется проиграть, давайте проигрываем так», – прокомментировал Симеоне.
В новом сезоне «Атлетико» победил один раз во всех турнирах, дважды сыграл вничью и потерпел два поражения. Подопечные Симеоне набрали пять баллов и занимают лишь 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
В следующем матче мадридский клуб сыграет на выезде против «Мальорки» – поединок пятого тура Ла Лиги состоится 21 сентября в 17:15 по киевскому времени.
