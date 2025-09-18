Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Диего СИМЕОНЕ: «Гол ван Дейка оставил нам горький привкус поражения»
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 03:17 |
Диего СИМЕОНЕ: «Гол ван Дейка оставил нам горький привкус поражения»

Тренер мадридского «Атлетико» поделился эмоциями после поражения и пропущенного на последних минутах

Диего СИМЕОНЕ: «Гол ван Дейка оставил нам горький привкус поражения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился эмоциями после матча первого тура Лиги чемпионов, в котором его подопечные уступили английскому «Ливерпулю» (2:3).

«Команда не очень хорошо начала, нам не повезло с первым голом, который нарушил все наши планы. Стало легче, когда команда сравняла счет. Мы завершили опасный момент голом Маркоса, который вдохновил нас вернуться в игру. Во втором тайме мы побежали вперед и держали игру под контролем. Счет стал 2:2, однако поразительный гол Вирджила оставил нам горький привкус проигрыша.

Нам нужен был такой матч. Мы играли на фантастическом стадионе против хорошо атакующей команды. Сначала мы не думали, что что-нибудь хорошее произойдет. Если нам придется проиграть, давайте проигрываем так», – прокомментировал Симеоне.

В новом сезоне «Атлетико» победил один раз во всех турнирах, дважды сыграл вничью и потерпел два поражения. Подопечные Симеоне набрали пять баллов и занимают лишь 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

В следующем матче мадридский клуб сыграет на выезде против «Мальорки» – поединок пятого тура Ла Лиги состоится 21 сентября в 17:15 по киевскому времени.

