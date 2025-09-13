Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
13 сентября 2025, 14:15 | Обновлено 13 сентября 2025, 14:36
Усиление Черноморца. Известный форвард готов играть

Кулач скоро вернется на поле

ФК Динамо Киев. Владислав Кулач

Оказавшись в одесском «Черноморце» в разгар лета, новичок Владислав Кулач участвовал в подавляющем большинстве контрольных матчей. Однако в последнем из них, с черкасским ЛНЗ, получил мышечное повреждение, последствия которого не давали ему возможности сыграть в официальных играх. По этим причинам опытный нападающий у всех в пяти стартовых турах чемпионата первой лиги отсутствовал даже в числе запасных.

Как стало известно Sport.ua, вскоре после начала осени Кулач покинул клубный лазарет «моряков» и тренируется в общей группе. Оценку его нынешней готовности, как и целесообразность участия в матче 6-го тура с запорожским «Металлургом», будет определять тренерский штаб команды во главе с Александром Кучером.

В «Черноморец» 32-летний Владислав Кулач перешел вместе с вратарем Вадимом Ющишиным и полузащитником Александром Скляром из полтавской «Ворсклы». В составе предыдущего клуба он сыграл 6 матчей, в которых забил 1 мяч.

