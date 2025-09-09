ВИДЕО. Сборная Украины прибыла на арену в Баку, где сыграет с Азербайджаном

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 18:05 | Обновлено 09 сентября 2025, 18:08
Матч квалификации ЧМ-2026 начнется 9 сентября в 19:00 по Киеву

УАФ

Сборная Украины уже прибыла на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, где 9 сентября сыграет против Азербайджана в матче квалификации чемпионата мира 2026.

Стартовый свисток греческого арбитра Василиоса Фотиаса прозвучит в 19:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В одном квартете Украина и Азербайджан выступают вместе с командами Франции и Исландии. В первом туре сине-желтые уступили французам 0:2, а азербайджанцы потерпели разгромное поражение от исландцев со счетом 0:5.

Ранее наставник украинской сборной Сергей Ребров назвал стартовый состав своих подопечных, внеся внеся три изменения по сравнению с игрой против Франции: Ванат вместо Довбика, Очеретько вместо Гуцуляка, Бондаренко вместо Ярмолюка.

