Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кевин стал четвертым самым дорогим продажей в истории Шахтера
Англия
02 сентября 2025, 00:02 | Обновлено 02 сентября 2025, 00:05
882
1

Кевин стал четвертым самым дорогим продажей в истории Шахтера

Новым клубом бразильца стал лондонский «Фулхэм»

02 сентября 2025, 00:02 | Обновлено 02 сентября 2025, 00:05
882
1
Кевин стал четвертым самым дорогим продажей в истории Шахтера
ФК Фулхэм. Кевин

Кевин официально стал игроком лондонского «Фулхэма». «Коттеджеры» заплатили «Шахтеру» за бразильца 42 млн евро.

Бразилец стал четвертым самым дорогим продажей «горняков» в истории.

Напомним, что недавно состояние донецкого клуба покинул Георгий Судаков, который стал новым игроком лиссабонской «Бенфики».

Топ-10 самых дорогих трансферов Шахтера (продажи)

  1. 70 млн евро – Михаил Мудрик (2023, в Челси)
  2. 59 млн евро – Фред (2018, в Манчестер Юнайтед)
  3. 50 млн евро – Алекс Тейшейра (2016, в Цзянсу Сунин)
  4. 42 млн евро – Кевин (2025, в Фулхэм)
  5. 40 млн евро – Фернандиньо (2013, в Манчестер Сити)
  6. 35 млн евро – Виллиан (2013, в Анжи)
  7. 30 млн евро – Дуглас Коста (2015, в Баварию)
  8. 27,5 млн евро – Генрих Мхитарян (2013, в Боруссию Дортмунд)
  9. 27 млн евро – Георгий Судаков (2025, в Бенфику)
  10. 25 млн евро – Дмитрий Чигринский (2009, в Барселону)
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ФОТО. Шахтер поблагодарил Кевина, который перешел в английский Фулхэм
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
Фулхэм трансферы Шахтер Донецк трансферы АПЛ трансферы УПЛ Кевин (Шахтер) статистика финансы Михаил Мудрик Фред Алекс Тейшейра Фернандиньо Георгий Судаков Виллиан Дуглас Коста Генрих Мхитарян Дмитрий Чигринский
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Бокс | 01 сентября 2025, 08:20 6
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»

Вводятся бонусы за зрелищные поединки

«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
Футбол | 01 сентября 2025, 17:53 4
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба

Уго Трани анонсировал переход Артема в Милан

Вот и все! Романо подтвердил продажу ключевого игрока Шахтера в клуб АПЛ
Футбол | 01.09.2025, 20:01
Вот и все! Романо подтвердил продажу ключевого игрока Шахтера в клуб АПЛ
Вот и все! Романо подтвердил продажу ключевого игрока Шахтера в клуб АПЛ
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Футбол | 01.09.2025, 23:52
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Футбол | 01.09.2025, 07:45
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Фанькин кот
Молодцы! И легионеров, и украинцев продают за хорошие деньги и почти всегда в топ-клубы. Вот по этому показателю как раз и видно, какой украинский клуб самый лучший и самый прогрессивный👍👍👏
Ответить
+3
Популярные новости
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
01.09.2025, 04:39
Бокс
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
31.08.2025, 09:06 7
Теннис
Боб АРУМ: «Мне стыдно за бокс. Как судьи могли так посчитать»
Боб АРУМ: «Мне стыдно за бокс. Как судьи могли так посчитать»
01.09.2025, 03:20
Бокс
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
31.08.2025, 09:30 2
Футбол
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
01.09.2025, 12:57 31
Футбол
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 136
Футбол
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
01.09.2025, 04:59 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем