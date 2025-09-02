Англия02 сентября 2025, 00:02 | Обновлено 02 сентября 2025, 00:05
Кевин стал четвертым самым дорогим продажей в истории Шахтера
Новым клубом бразильца стал лондонский «Фулхэм»
02 сентября 2025, 00:02 | Обновлено 02 сентября 2025, 00:05
Кевин официально стал игроком лондонского «Фулхэма». «Коттеджеры» заплатили «Шахтеру» за бразильца 42 млн евро.
Бразилец стал четвертым самым дорогим продажей «горняков» в истории.
Напомним, что недавно состояние донецкого клуба покинул Георгий Судаков, который стал новым игроком лиссабонской «Бенфики».
Топ-10 самых дорогих трансферов Шахтера (продажи)
- 70 млн евро – Михаил Мудрик (2023, в Челси)
- 59 млн евро – Фред (2018, в Манчестер Юнайтед)
- 50 млн евро – Алекс Тейшейра (2016, в Цзянсу Сунин)
- 42 млн евро – Кевин (2025, в Фулхэм)
- 40 млн евро – Фернандиньо (2013, в Манчестер Сити)
- 35 млн евро – Виллиан (2013, в Анжи)
- 30 млн евро – Дуглас Коста (2015, в Баварию)
- 27,5 млн евро – Генрих Мхитарян (2013, в Боруссию Дортмунд)
- 27 млн евро – Георгий Судаков (2025, в Бенфику)
- 25 млн евро – Дмитрий Чигринский (2009, в Барселону)
Молодцы! И легионеров, и украинцев продают за хорошие деньги и почти всегда в топ-клубы. Вот по этому показателю как раз и видно, какой украинский клуб самый лучший и самый прогрессивный👍👍👏
