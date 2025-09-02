Кевин стал четвертым самым дорогим продажей в истории Шахтера

Кевин официально стал игроком лондонского «Фулхэма». «Коттеджеры» заплатили «Шахтеру» за бразильца 42 млн евро.

Бразилец стал четвертым самым дорогим продажей «горняков» в истории.

Напомним, что недавно состояние донецкого клуба покинул Георгий Судаков, который стал новым игроком лиссабонской «Бенфики».

Топ-10 самых дорогих трансферов Шахтера (продажи)