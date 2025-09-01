Возраст – не помеха. Экс-игрок Барселоны вернется в Ла Лигу
Алексис Санчес договорился о переходе в «Севилью»
36-летний чилийский нападающий Алексис Санчес принял решение покинуть итальянский «Удинезе» и вернуться в Испанию.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, следующим клубом опытного футболиста станет «Севилья».
Алексис договорился с испанским клубом о подписании контракта сроком на один год. В ближайшее время Санчес пройдет медицинское обследование.
Ранее в Испании Алексис выступал за каталонскую «Барселону» с 2011 по 2014 годы. На счету вингера 141 поединок в составе «сине-гранатовых», 46 голов и 38 ассистов.
Также на протяжении своей карьеры Санчес играл за такие известные клубы: «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Марсель».
🚨❤️🤍 Alexis Sánchez to Sevilla, here we go! Deal in place on one year contract as Chile legend arrives today for medical.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025
Documents being prepared after Sevilla got green light to proceed. 🇨🇱 pic.twitter.com/Ketom48F22
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В римском клубе все четко разъяснили
Вводятся бонусы за зрелищные поединки