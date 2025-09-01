Возраст – не помеха. Экс-игрок Барселоны вернется в Ла Лигу

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 сентября 2025, 13:09 | Обновлено 01 сентября 2025, 13:11
Алексис Санчес договорился о переходе в «Севилью»

Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Санчес

36-летний чилийский нападающий Алексис Санчес принял решение покинуть итальянский «Удинезе» и вернуться в Испанию.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, следующим клубом опытного футболиста станет «Севилья».

Алексис договорился с испанским клубом о подписании контракта сроком на один год. В ближайшее время Санчес пройдет медицинское обследование.

Ранее в Испании Алексис выступал за каталонскую «Барселону» с 2011 по 2014 годы. На счету вингера 141 поединок в составе «сине-гранатовых», 46 голов и 38 ассистов.

Также на протяжении своей карьеры Санчес играл за такие известные клубы: «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Марсель».

Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
