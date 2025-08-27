Англия27 августа 2025, 17:30 | Обновлено 27 августа 2025, 18:15
Известно, почему Фулхэм так хочет Кевина. Клуб не выходит из переговоров
Клуб готов тратить деньги
По информации Sky Sports, Фулхэм не уходит из переговоров по вингеру Шахтера Кевину, несмотря на нежелание платить 40 миллионов евро.
Однако на руку украинскому клубу играет тот факт, что летом лондонцы подписали только одного игрока – резервного вратаря, который пришел свободным агентом.
Все это вынуждает Фулхэм продолжать обсуждения по Кевину и другим футболистам, так как трансферное окно завершается уже через пять дней.
Наставник Марко Силва требует от руководства новичков, особенно в зону атаки.
А че они Зину не купят?
