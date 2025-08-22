Известный украинский голкипер принял решение приостановить карьеру

Известный украинский голкипер Богдан Когут принял решение временно приостановить профессиональную карьеру. После завершения сезона 2024/25 37-летний футболист покинул ровенский «Верес» и стал спортивным директором ФК «Феникс-Мариуполь».

– Богдан, поздравляем с назначением на должность спортивного директора клуба «Феникс-Мариуполь». Как стал возможен ваш приход?

– Я нахожусь в товарищеских отношениях с руководством клуба, и мы давно общались на этот счет. Переговоры, возможно, продолжались месяца три, но официально приступили к работе только на прошлой неделе.

– Игровую карьеру, как можно понять, вы еще окончательно не завершили?

– Пока на паузе. На финальной прямой. Думаю, что зимой все окончательно решится. Если появится какой-нибудь интересный вариант, то я его обдумаю. Если нет – наверное, закончу. Пока концентрируюсь на нынешней работе.

– Возможен ли вариант, при котором вы можете стать играющим спортивным директором?

– Кстати, так оно сначала где-то и должно быть. Однако травмировал колено и сделал операцию. Продолжается процесс обновления. Поэтому эта идея отпала, – рассказал Когут.