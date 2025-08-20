ЛНЗ не будет подписывать экс-игрока Шахтера, который не нужен Заре

Воспитанник донецкого «Шахтера» Игорь Кирюханцев пока не может найти клуб после ухода из луганской «Зари». На днях СМИ заявляли об интересе к защитнику от черкасского ЛНЗ.

Как стало известно Sport.ua, руководство «фиолетовых» не рассматривает вариант с приглашением Кирюханцева. Один из топ-менеджеров ЛНЗ сообщил, что это лишь слухи в СМИ.

На тренировочных сборах перед стартом сезона травмировался ключевой защитник «фиолетовых» Илья Путря, но ранее Sport.ua сообщал, что футболист уже начал тренироваться по индивидуальной программе.

Ранее сообщалось, что тренер ЛНЗ рассказал, доволен ли стартом команды в новом чемпионате.