Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 15:55 | Обновлено 17 августа 2025, 15:58
ВИДЕО. Фанаты Вереса поддержали Судакова

Недавно у игрока «Шахтера» умер отец

ВИДЕО. Фанаты Вереса поддержали Судакова
Скриншот с трансляции

17 августа в матче третьего тура УПЛ встретились ровенский Верес и донецкий Шахтер.

Представители фанатского движения «Верес» поддержали игрока «горняков» Георгия Судакова, у которого недавно умер отец.

«Судаков – мы с тобой», – выкрикивали болельщики ровенского клуба.

Виктор Судаков внезапно скончался 12 августа.

В матче против «Вереса» Георгий Судаков появился в стартовом составе.

