ВИДЕО. Фанаты Вереса поддержали Судакова

17 августа в матче третьего тура УПЛ встретились ровенский Верес и донецкий Шахтер.

Представители фанатского движения «Верес» поддержали игрока «горняков» Георгия Судакова, у которого недавно умер отец.

«Судаков – мы с тобой», – выкрикивали болельщики ровенского клуба.

Виктор Судаков внезапно скончался 12 августа.

В матче против «Вереса» Георгий Судаков появился в стартовом составе.