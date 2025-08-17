Украина. Премьер лига17 августа 2025, 15:55 | Обновлено 17 августа 2025, 15:58
ВИДЕО. Фанаты Вереса поддержали Судакова
Недавно у игрока «Шахтера» умер отец
17 августа в матче третьего тура УПЛ встретились ровенский Верес и донецкий Шахтер.
Представители фанатского движения «Верес» поддержали игрока «горняков» Георгия Судакова, у которого недавно умер отец.
«Судаков – мы с тобой», – выкрикивали болельщики ровенского клуба.
Виктор Судаков внезапно скончался 12 августа.
В матче против «Вереса» Георгий Судаков появился в стартовом составе.
