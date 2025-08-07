«Сам себе не враг». Фридман – о том, боятся ли инвесторы Коломойского

Бывший коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, действительно ли футбольные инвесторы боятся финансировать футбольные клубы в Днепре из-за известного олигарха Игоря Коломойского:

«Я много раз говорил с ним (Коломойским, – прим.) на эту тему. Последние два года общаться сложно, почти невозможно. Но раньше я слышал такое: если появится серьезный владелец, тогда можно рассматривать различные варианты.

Он же не враг сам себе, чтобы навредить городу. Да, в его жизни произошли некоторые неприятные моменты, и из-за этого он решил отойти от футбола. Но чтобы он специально вредил – в такое я не верю».