Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 августа 2025, 10:31 |
«Сам себе не враг». Фридман – о том, боятся ли инвесторы Коломойского

Бывший коммерческий директор «Днепра-1» не верит, что олигарх намеренно вредит городу

«Сам себе не враг». Фридман – о том, боятся ли инвесторы Коломойского
Вячеслав Фридман

Бывший коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, действительно ли футбольные инвесторы боятся финансировать футбольные клубы в Днепре из-за известного олигарха Игоря Коломойского:

«Я много раз говорил с ним (Коломойским, – прим.) на эту тему. Последние два года общаться сложно, почти невозможно. Но раньше я слышал такое: если появится серьезный владелец, тогда можно рассматривать различные варианты.

Он же не враг сам себе, чтобы навредить городу. Да, в его жизни произошли некоторые неприятные моменты, и из-за этого он решил отойти от футбола. Но чтобы он специально вредил – в такое я не верю».

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
