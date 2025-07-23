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Товарищеские матчи
23 июля 2025, 13:55 | Обновлено 23 июля 2025, 14:05
269
0

Зинченко выйдет в основе Арсенала на матч против Милана

Матч начнется в 14:30 по киевскому времени

23 июля 2025, 13:55 | Обновлено 23 июля 2025, 14:05
269
0
Зинченко выйдет в основе Арсенала на матч против Милана
Getty Images/Global Images Ukraine

22 июля состоится товарищеский матч между командами Арсенал и Милан.

Поединок пройдет на Национальном стадионе в Калланге. Время начала встречи – 14:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник канониров Александр Зинченко выйдет на поле в стартовом составе.

Стартовые составы команд на игру:

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Арсенал Лондон Милан товарищеские матчи Александр Зинченко стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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