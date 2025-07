Зинченко выйдет в основе Арсенала на матч против Милана

22 июля состоится товарищеский матч между командами Арсенал и Милан.

Поединок пройдет на Национальном стадионе в Калланге. Время начала встречи – 14:30 по Киеву.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко выйдет на поле в стартовом составе.

Стартовые составы команд на игру:

🔵 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔘



🤝 Saliba and Calafiori at the back

🆕 Norgaard makes his debut

©️ Saka skippers the side



Let's go, Gunners 👊