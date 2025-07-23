Зинченко выйдет в основе Арсенала на матч против Милана
Матч начнется в 14:30 по киевскому времени
22 июля состоится товарищеский матч между командами Арсенал и Милан.
Поединок пройдет на Национальном стадионе в Калланге. Время начала встречи – 14:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник канониров Александр Зинченко выйдет на поле в стартовом составе.
Стартовые составы команд на игру:
🔵 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔘— Arsenal (@Arsenal) July 23, 2025
🤝 Saliba and Calafiori at the back
🆕 Norgaard makes his debut
©️ Saka skippers the side
Let’s go, Gunners 👊 | Watch LIVE on https://t.co/4KJlfKWFh1 from 12.30pm (UK)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В ФК «Лесное» новичок, отыгравший на высшем уровне более 160 игр
Хорватский супертяжеловес поделился мыслями о бое