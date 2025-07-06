Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Бельгии перешел в клуб АПЛ. Он забивал Украине
Англия
06 июля 2025, 11:42 | Обновлено 06 июля 2025, 11:45
305
0

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Бельгии перешел в клуб АПЛ. Он забивал Украине

Максим Де Кейпер стал игроком «Брайтона»

06 июля 2025, 11:42 | Обновлено 06 июля 2025, 11:45
305
0
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Бельгии перешел в клуб АПЛ. Он забивал Украине
ФК Брайтон. Максим Де Кейпер

24-летний фланговый защитник сборной Бельгии Максим Де Кейпер официально перешел в английский клуб «Брайтон» из родного «Брюгге».

С новым коллективом Максим подписал контракт на пять лет. Сумма перехода Де Кейпера составила 20 миллионов евро, по информации Transfermarkt.

В составе «Брюгге» защитник провел 114 матчей, в которых Максим оформил девять голов и 22 ассиста.

Также футболист является частью национальной сборной Бельгии. На счету Де Кейпера 10 поединков за Бельгию (три гола и ассист). Один из мячей защитник забил сборной Украины в ответном матче Лиге наций, когда Бельгия оформила камбэк и выиграла со счетом 3:0.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с игроком сборной Украины. Он уже в Шахтере
ОФИЦИАЛЬНО. Интер приобрел нового форварда с опытом выступлений в Серии А
Брак звезды МЮ под угрозой. Он устал от «духовного образа жизни» жены
Брайтон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ Брюгге Максим Де Кейпер чемпионат Бельгии по футболу
Андрей Витренко Источник: ФК Брайтон
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч Ястремской в 1/16 финала Уимблдона прерван. Даяне нужен камбек
Теннис | 05 июля 2025, 13:59 0
Матч Ястремской в 1/16 финала Уимблдона прерван. Даяне нужен камбек
Матч Ястремской в 1/16 финала Уимблдона прерван. Даяне нужен камбек

5 июля украинка вышла играть против Джессики Бузас Манейро и отдала первый сет

Украина и Болгария второй раз подряд определили сильнейшего на тай-брейке
Волейбол | 05 июля 2025, 16:33 0
Украина и Болгария второй раз подряд определили сильнейшего на тай-брейке
Украина и Болгария второй раз подряд определили сильнейшего на тай-брейке

На этот раз наша команда уступила

Поражения Баварии – лучшие в мире. 19 мнений после матча ПСЖ и Баварии
Футбол | 06.07.2025, 10:54
Поражения Баварии – лучшие в мире. 19 мнений после матча ПСЖ и Баварии
Поражения Баварии – лучшие в мире. 19 мнений после матча ПСЖ и Баварии
Позади Ромарио и Пеле. Месси первый в списке латиноамериканских бомбардиров
Футбол | 06.07.2025, 11:24
Позади Ромарио и Пеле. Месси первый в списке латиноамериканских бомбардиров
Позади Ромарио и Пеле. Месси первый в списке латиноамериканских бомбардиров
Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо
Футбол | 06.07.2025, 08:31
Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо
Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»
05.07.2025, 21:52 6
Теннис
Победительница четырех турниров Grand Slam вылетела из Уимблдона-2025
Победительница четырех турниров Grand Slam вылетела из Уимблдона-2025
04.07.2025, 15:58 6
Теннис
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
05.07.2025, 08:14 1
Футбол
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
04.07.2025, 09:04 11
Футбол
Сенсация: чемпионка Aus Open 2025 вылетела с Уимблдона от 104-й ракетки
Сенсация: чемпионка Aus Open 2025 вылетела с Уимблдона от 104-й ракетки
04.07.2025, 17:35 2
Теннис
Ошибка, о которой пожалеют. Ямаль помешал Барселоне оформить трансфер
Ошибка, о которой пожалеют. Ямаль помешал Барселоне оформить трансфер
04.07.2025, 12:31
Футбол
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
04.07.2025, 08:47 5
Футбол
«Он больше этого заслужил». Энтони Джошуа – о реванше Усик – Дюбуа
«Он больше этого заслужил». Энтони Джошуа – о реванше Усик – Дюбуа
05.07.2025, 00:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем