ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Бельгии перешел в клуб АПЛ. Он забивал Украине
Максим Де Кейпер стал игроком «Брайтона»
24-летний фланговый защитник сборной Бельгии Максим Де Кейпер официально перешел в английский клуб «Брайтон» из родного «Брюгге».
С новым коллективом Максим подписал контракт на пять лет. Сумма перехода Де Кейпера составила 20 миллионов евро, по информации Transfermarkt.
В составе «Брюгге» защитник провел 114 матчей, в которых Максим оформил девять голов и 22 ассиста.
Также футболист является частью национальной сборной Бельгии. На счету Де Кейпера 10 поединков за Бельгию (три гола и ассист). Один из мячей защитник забил сборной Украины в ответном матче Лиге наций, когда Бельгия оформила камбэк и выиграла со счетом 3:0.
We are delighted to confirm the signing of defender Maxim De Cuyper from Club Brugge, for undisclosed terms! 🤝— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 5, 2025
July 5, 2025
From Bruges to Brighton. ✍️ pic.twitter.com/ghHFQPhHna— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 5, 2025
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