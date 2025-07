Стало известно, где продолжит карьеру знаменитый Чиро Иммобиле

Знаменитый форвард Чиро Иммобиле снова будет играть в итальянской Серии A. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, 35-летний нападающий уже согласовал переход в «Болонью». Для этого Сиро разорвет действующий контракт с турецким «Бешикташем».

Контракт с «Болоньей» будет подписан по схеме 1+1 – один год с возможностью продления еще на сезон. В сезоне 2024/25 Иммобиле провел за «Бешикташ» 41 матч, в которых забил 19 голов и отдал 4 результативные передачи. В Турцию он перешел из «Лацио» летом 2024 года за 2 мнл евро.

К «Болонье» также присоединится Федерико Бернардески. 31-летний вингер разорвал контракт с канадским «Торонто» и возвращается в Италию в статусе свободного агента.

Иммобиле, который был капитаном «Лацио» и сборной Италии, выигрывал чемпионат Европы 2020 года. Его переход усилит атакующий потенциал «Болоньи», которая в этом году завоевала Кубок Италии и будет выступать в Лиге Европы.

