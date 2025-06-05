Успех сборной по socca, Роналду вышел в финал, интерес к Кевину из Шахтера

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 4 июня.

1А. Лига наций. Португалия с голом Роналду вышла в финал и ждет соперника

Во втором полуфинальном матче сыграют Испания и Франция.

1B Германия – Португалия – 1:2. Победный мяч Роналду. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор полуфинального матча Лиги наций

2А. Сборная Украины удачно стартовала в ЧЕ по socca, отгрузив 6 мячей Италии

Сине-желтая команда обыграла соперников со счетом 6:1

2B. Сборная Украины взяла серебро на ЧЕ-2025 по артистическому плаванию

Чемпионат Европы проходит в португальском городе Фуншал

3. Борнмут назвал ПСЖ сумму, которую хочет получить за Забарного

«Вишни» рассчитывают заработать на трансфере 50 миллионов евро

4А. В Англии согласились выплатить Динамо классулу за Ваната. Известна сумма

Английские клубы следят за украинцем

4B Украинский защитник заинтересовал клуб-чемпион. Речь не о Забарном

Арсений Батагов может сменить «Трабзонспор» на «Галатасарай»

5А. РБ Лейпциг готов заплатить 35 миллионов евро за футболиста Шахтера

«Горняки» хотят получить за Кевина гораздо больше

5B. Шахтер требует 50 млн евро за трансфер одного из своих лучших игроков.

В услугах Кевина заинтересованы клубы, входящие в группу Red Bull

5С. ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Шахтера и сборной Бразилии покинет клуб АПЛ.

Виллиан и Карлос Виннисиус не продлили контракт с клубом

5D. Карпаты пытаются выкупить у Шахтера права на полузащитника.

Также львовяне еще не согласовали место проведения сборов

6. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с главным тренером

Виталий Пономарев покинул «Движение»

7А. Первый шаг к спасению. Подолье выиграло у Колос-2 в первом матче плейоф

Клуб из Хмельницкого оформил победу со счетом 2:0

7B Вторая лига. Чернигов выиграл плей-офф за бронзовые медали

«Чернигов» вторично обыграл «Скалу 1911»

8А Мэдисон Киз и Коко Гофф определили полуфиналистку Ролан Гаррос 2025

Гофф с камбеком обыграла чемпионку Australian Open в трех сетах

8B Шок: теннисистка с 4-й сотни наказала Андрееву и вышла в полуфинал РГ-2025

Лоис Буассон продолжает творить сенсации на грунтовом мейджоре в Париже!

8С Бублик Бублику Синнер с разгромом вышел в полуфинал Ролан Гаррос 2025

Итальянский теннисист в трех сетах разобрался с Александром Бубликом

8D Джокович вышел в 51-й полуфинал на турнирах Большого шлема

Сербский теннисист в четырех сетах обыграл Александра Зверева

9А. ОФИЦИАЛЬНО. Симоне Индзаги возглавил топ-клуб Саудовской Аравии

Итальянец будет работать с Аль-Хилялем

9B. Индзаги едет тренировать в Саудовской Аравии, и это повод радоваться

Блогер Sport.ua провожает своего любимого тренера к чемпионату, который не смотрит

10А. Как Пиастри остановил подъем Норриса и где промахнулись Ред Булл и Ферстаппен

Анализ ключевых событий Гран-при Испании. На этот раз есть о чем поговорить

10B. Пустынные гранды и южные стиляги. Участники клубного ЧМ-2025, как они есть

Начинаем представление неевропейских участников клубного чемпионата мира 2025 года

10С Конец династии? Голден Стейт еще может спасти свое чемпионское окно

Оцениваем перспективы стареющих «воинов»