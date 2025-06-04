Вторая лига. Чернигов выиграл плей-офф за бронзовые медали

В среду, 4 июня, состоялся второй матч плей-офф за бронзовые медали Второй лиги «Скала 1911» – «Чернигов». Как и в первом поединке, победу одержал черниговский клуб.

В первом матче «Скала 1911» проиграла со счетом 2:3 и большие надежды возлагала на ответный поединок. Но уже на 8-й минуте Андрей Новиков ударом с острого угла вывел «Чернигов» вперед.

Во второй половине матча гости играли по счету и грамотно оборонялись. «Скале 1911» так и не удалось хотя бы раз поразить ворота соперника.

«Чернигов» стал бронзовым призером Второй лиги. Чемпионом стал «Пробой», а «Колос-2» выиграл серебряные медали.

Вторая лига. Плей-офф за третье место. Второй матч, 4 июня

«Скала 1911» – «Чернигов» – 0:1 (первый матч – 2:3)

Гол: Новиков (8)

«Скала 1911» (стартовый состав): Архипчук, Сагайдак, Николишин, Янюк, Ралюченко, Гудзинский, Мациевский, Лисовик, Фесенко, Лукьянченко, Гарькавенко

«Чернигов» (стартовый состав): Татаренко, Картушов, Фатеев, Романченко, Шумило, Бибик, Шалфеев, Койдан, Порохня, Кулик, Новиков.

Видеозапись матча