Скала 1911 – Чернигов – 0:1. Видео гола и обзор матча

В среду, 4 июня, состоялся ответный матч плей-офф за бронзовые медали Второй лиги «Скала 1911» – «Чернигов». Как и в первом поединке, победу одержал черниговский клуб.

В первом матче «Скала 1911» проиграла со счетом 2:3 в ответном поединке надеялась отыграть отставание. Но уже на 8-й минуте Андрей Новиков вывел «Чернигов» вперед.

Во второй половине матча гости играли по счету и грамотно оборонялись. «Скале 1911» так и не удалось хотя бы раз поразить ворота соперника.

«Чернигов» стал бронзовым призером Второй лиги. Чемпионом стал «Пробой», а «Колос-2» выиграл серебряные медали.

Вторая лига. Плей-офф за третье место. Второй матч, 4 июня

«Скала 1911» – «Чернигов» – 0:1 (первый матч – 2:3)

Гол: Новиков (8)

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча