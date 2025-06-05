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  4. Скала 1911 – Чернигов – 0:1. Видео гола и обзор матча
Украина. Вторая лига
05 июня 2025, 16:01 |
104
0

Скала 1911 – Чернигов – 0:1. Видео гола и обзор матча

«Чернигов» выиграл плей-офф за третье место Второй лиги

05 июня 2025, 16:01 |
104
0
Скала 1911 – Чернигов – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Чернигов

В среду, 4 июня, состоялся ответный матч плей-офф за бронзовые медали Второй лиги «Скала 1911» – «Чернигов». Как и в первом поединке, победу одержал черниговский клуб.

В первом матче «Скала 1911» проиграла со счетом 2:3 в ответном поединке надеялась отыграть отставание. Но уже на 8-й минуте Андрей Новиков вывел «Чернигов» вперед.

Во второй половине матча гости играли по счету и грамотно оборонялись. «Скале 1911» так и не удалось хотя бы раз поразить ворота соперника.

«Чернигов» стал бронзовым призером Второй лиги. Чемпионом стал «Пробой», а «Колос-2» выиграл серебряные медали.

Вторая лига. Плей-офф за третье место. Второй матч, 4 июня

«Скала 1911» – «Чернигов» – 0:1 (первый матч – 2:3)

Гол: Новиков (8)

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

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Чернигов чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Скала 1911 Стрый переходные матчи Андрей Новиков (футболист) видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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