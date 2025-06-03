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  4. Скала 1911 – Чернигов. Прогноз и анонс на матч плей-офф Второй лиги
Вторая лига
Скала 1911
04.06.2025 12:00 - : -
Чернигов
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Украина. Вторая лига
03 июня 2025, 20:36 | Обновлено 03 июня 2025, 21:31
255
0

Скала 1911 – Чернигов. Прогноз и анонс на матч плей-офф Второй лиги

Поединок состоится 4 июня в 13:00 по Киеву

03 июня 2025, 20:36 | Обновлено 03 июня 2025, 21:31
255
0
Скала 1911 – Чернигов. Прогноз и анонс на матч плей-офф Второй лиги
ФК Скала 1911

В среду, 4 июня, состоится ответный матч за бронзовые медали Второй лиги «Скала 1911» – «Чернигов». Встреча пройдёт на стадионе «Сокол» в городе Стрый. Первый поединок завершился победой «Чернигова» со счетом 3:2. Решающий мяч команда забила в компенсированное время.

Скала 1911

«Скала 1911» выступала в группе А Второй лиги. Команда завершила регулярный чемпионат тремя победами подряд. «Скала 1911» набрала 33 очка (10 побед, 3 ничьи, 5 поражений) и заняла в турнирной таблице третье место. Поскольку ставший вторым «Рух-2» снялся с соревнований, «Скала 1911» выявила желание сыграть в матче за бронзовые медали Второй лиги. Но перед этим команда провела плей-офф с киевским «Локомотивом», который занял третье место в группе Б. Игра завершилась уверенной победой «Скалы 1911» со счетом 4:1.

ФК Чернигов

«Чернигов» тоже удачно провел концовку чемпионата. Команда обыграла «Ворсклу-2» (4:0), «Александрию-2» (2:1) и «Колос-2» (2:0), который в итоге стал первым. «Чернигов» финишировал вторым, отстав от лидера на одно очко. В первом матче со «Скалой 1911» «Чернигов» вел со счетом 2:0, но позволил сопернику отыграться. И все же команда смогла вырвать победу, забив на 90+4-й минуте.

Личные встречи

Матч, который прошел 30 мая и завершился победой «Чернигова» со счетом» 3:2 стал первым для команд.

«Скала 1911» – «Чернигов»: ключевая статистика и тренды

«Скала 1911» забивает в среднем по 1,85 гола за игру. Средняя результативность «Чернигова» составляет 1,74 гола за матч.

Возможные составы

  • «Скала 1911»: Архипчук, Гарькавенко, Николишин, Сагайдак, Янюк, Фесенко, Гудзинский, Кравченко, Лисовик, Ралюченко, Гора.
  • ФК «Чернигов»: Татаренко, Фатеев, Романченко, Шумило, Безгубченко, Бибик, Картушов, Койдан, Порохня, Шалфеев, Новиков.

Прогноз

«Скале 1911» нужно отыгрывать отставание и команда пойдет вперед. Возможен вариант с тотал больше 2,5 (коэффициент – 1,74).

Прогноз Sport.ua
Скала 1911
4 июня 2025 -
12:00
Чернигов
Тотал больше 2,5 1,74 Сделать ставку

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Скала 1911 Стрый Чернигов чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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