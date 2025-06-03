В среду, 4 июня, состоится ответный матч за бронзовые медали Второй лиги «Скала 1911» – «Чернигов». Встреча пройдёт на стадионе «Сокол» в городе Стрый. Первый поединок завершился победой «Чернигова» со счетом 3:2. Решающий мяч команда забила в компенсированное время.

Скала 1911

«Скала 1911» выступала в группе А Второй лиги. Команда завершила регулярный чемпионат тремя победами подряд. «Скала 1911» набрала 33 очка (10 побед, 3 ничьи, 5 поражений) и заняла в турнирной таблице третье место. Поскольку ставший вторым «Рух-2» снялся с соревнований, «Скала 1911» выявила желание сыграть в матче за бронзовые медали Второй лиги. Но перед этим команда провела плей-офф с киевским «Локомотивом», который занял третье место в группе Б. Игра завершилась уверенной победой «Скалы 1911» со счетом 4:1.

ФК Чернигов

«Чернигов» тоже удачно провел концовку чемпионата. Команда обыграла «Ворсклу-2» (4:0), «Александрию-2» (2:1) и «Колос-2» (2:0), который в итоге стал первым. «Чернигов» финишировал вторым, отстав от лидера на одно очко. В первом матче со «Скалой 1911» «Чернигов» вел со счетом 2:0, но позволил сопернику отыграться. И все же команда смогла вырвать победу, забив на 90+4-й минуте.

Личные встречи

Матч, который прошел 30 мая и завершился победой «Чернигова» со счетом» 3:2 стал первым для команд.

«Скала 1911» – «Чернигов»: ключевая статистика и тренды

«Скала 1911» забивает в среднем по 1,85 гола за игру. Средняя результативность «Чернигова» составляет 1,74 гола за матч.

Возможные составы

«Скала 1911»: Архипчук, Гарькавенко, Николишин, Сагайдак, Янюк, Фесенко, Гудзинский, Кравченко, Лисовик, Ралюченко, Гора.

ФК «Чернигов»: Татаренко, Фатеев, Романченко, Шумило, Безгубченко, Бибик, Картушов, Койдан, Порохня, Шалфеев, Новиков.

Прогноз

«Скале 1911» нужно отыгрывать отставание и команда пойдет вперед. Возможен вариант с тотал больше 2,5 (коэффициент – 1,74).

Прогноз Sport.ua Скала 1911 Чернигов Тотал больше 2,5 1,74 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.