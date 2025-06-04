Скала 1911 – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 июня в 13:00 состоится ответный матч плей-офф за бронзовые награды Второй лиги в сезоне 2025/26.

В поединке за третье место играют Скала 1911 Стрый и Чернигов (первый матч – 2:3)

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В игре за бронзу встречаются вторая команда Группы Б – ФК Чернигов – и третья команда Группы А – Скала 1911, обыгравшая третью команду Группы Б – Локомотив Киев (4:1) после отказа Рух-2 из Львова от участия в плей-офф.

Победитель матча затем сыграет плей-офф с командой Первой лиги – Металлург Запорожье – за право повыситься в классе.

Вторая лига. Матч за бронзу. 4 июня. 13:00. Скала 1911 Стрый – Чернигов