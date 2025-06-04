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Вторая лига
Скала 1911
04.06.2025 13:00 - : -
Чернигов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
04 июня 2025, 05:45 | Обновлено 04 июня 2025, 06:04
79
0

Скала 1911 – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 июня в 13:00 видеотрансляцию ответного матча финала Второй лиги

04 июня 2025, 05:45 | Обновлено 04 июня 2025, 06:04
79
0
Скала 1911 – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

4 июня в 13:00 состоится ответный матч плей-офф за бронзовые награды Второй лиги в сезоне 2025/26.

В поединке за третье место играют Скала 1911 Стрый и Чернигов (первый матч – 2:3)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В игре за бронзу встречаются вторая команда Группы Б – ФК Чернигов – и третья команда Группы А – Скала 1911, обыгравшая третью команду Группы Б – Локомотив Киев (4:1) после отказа Рух-2 из Львова от участия в плей-офф.

Победитель матча затем сыграет плей-офф с командой Первой лиги – Металлург Запорожье – за право повыситься в классе.

Вторая лига. Матч за бронзу. 4 июня. 13:00. Скала 1911 Стрый – Чернигов

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Скала 1911 Стрый Чернигов чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн переходные матчи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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