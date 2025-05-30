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Вторая лига
Чернигов
30.05.2025 12:00 – FT 3 : 2
Скала 1911
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Украина. Вторая лига
30 мая 2025, 15:33 | Обновлено 30 мая 2025, 16:03
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Вторая лига. Чернигов обыграл Скалу 1911 в первом матче за бронзу

«Чернигов» вырвал победу в компенсированное время

30 мая 2025, 15:33 | Обновлено 30 мая 2025, 16:03
250
1
Вторая лига. Чернигов обыграл Скалу 1911 в первом матче за бронзу
ФК Скала 1911

В пятницу, 30 мая, состоялся первый матч плей-офф за бронзовые медали Второй лиги «Чернигов» – «Скала 1911». Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 3:2.

«Чернигов» вышел вперед на 21-й минуте. Автором забитого мяча стал Андрей Порохня. А через десять минут Вячеслав Койдан увеличил преимущество хозяев поля.

После перерыва ситуация на поле изменилась. Нападающий «Скалы 1911» Роман Лисовик на 56-й минуте сократил отставание, а на 81-й минуте сравнял счет.

И все таки «Чернигов» смог вырвать победу. Дмитрий Кулик забил на пятой компенсированной минуте.

Ответный матч состоится 4 июня. Начало встречи в 13:00.

Вторая лига. Плей-офф за третье место. Чернигов, 30 мая

«Чернигов» – «Скала 1911» – 3:2

Голы: Порохня (21), Койдан (31), Кулик (90+5) – Лисовик (56, 81)

«Чернигов» (стартовый состав): Татаренко, Картушов, Фатеев, Романченко, Шумило, Быбик, Койдан, Шалфеев, Безгубченко, Порохня, Новиков

«Скала 1911» (стартовый состав): Архипчук, Сагайдак, Николишин, Гарькавенко, Янюк, Ралюченко, Гудзинский, Гора, Лисовик, Фесенко, Кравченко

Видеозапись матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Кулик (Чернигов).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Лисовык (Скала 1911).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Лисовык (Скала 1911).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Койдан (Чернигов).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Порохня (Чернигов).
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Марина Полоз
У попередній статті сайту: "Підсумки Першої ліги. Турнірна таблиця: хто зіграє у перехідних матчах?" вже як факт пишуться такі слова: "У перехідному плей-оф між командами Першої та Другої ліг зіграють: Металург – Чернігів".
То де ж правда?
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