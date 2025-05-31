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  4. Чернигов – Скала 1911 – 3:2. Видео голов и обзор матча
Украина. Вторая лига
31 мая 2025, 17:49 |
104
0

Чернигов – Скала 1911 – 3:2. Видео голов и обзор матча

«Чернигов» забил решающий гол в компенсированное время

31 мая 2025, 17:49 |
104
0
Чернигов – Скала 1911 – 3:2. Видео голов и обзор матча
ФК Чернигов

В пятницу, 30 мая, состоялся первый матч плей-офф за бронзовые медали Второй лиги «Чернигов» – «Скала 1911». Поединок прошел в напряженной борьбе и завершился победой хозяев поля со счетом 3:2.

«Чернигов» открыл счет на 21-й минуте. Автором забитого мяча стал Андрей Порохня. А через десять минут Вячеслав Койдан увеличил преимущество хозяев поля.

После перерыва ситуация на поле изменилась. Форвард «Скалы 1911» Роман Лисовик на 56-й минуте сократил отставание, а на 81-й минуте сравнял счет.

И все таки «Чернигов» смог одержать победу. Дмитрий Кулик забил на пятой компенсированной минуте.

Ответный матч состоится 4 июня. Начало встречи в 13:00.

Вторая лига. Плей-офф за третье место. Чернигов, 30 мая

«Чернигов» – «Скала 1911» – 3:2

Голы: Порохня (21), Койдан (31), Кулик (90+5) – Лисовик (56, 81)

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Чернигов Скала 1911 Стрый Роман Лисовик
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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