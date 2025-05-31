Чернигов – Скала 1911 – 3:2. Видео голов и обзор матча
«Чернигов» забил решающий гол в компенсированное время
В пятницу, 30 мая, состоялся первый матч плей-офф за бронзовые медали Второй лиги «Чернигов» – «Скала 1911». Поединок прошел в напряженной борьбе и завершился победой хозяев поля со счетом 3:2.
«Чернигов» открыл счет на 21-й минуте. Автором забитого мяча стал Андрей Порохня. А через десять минут Вячеслав Койдан увеличил преимущество хозяев поля.
После перерыва ситуация на поле изменилась. Форвард «Скалы 1911» Роман Лисовик на 56-й минуте сократил отставание, а на 81-й минуте сравнял счет.
И все таки «Чернигов» смог одержать победу. Дмитрий Кулик забил на пятой компенсированной минуте.
Ответный матч состоится 4 июня. Начало встречи в 13:00.
Вторая лига. Плей-офф за третье место. Чернигов, 30 мая
«Чернигов» – «Скала 1911» – 3:2
Голы: Порохня (21), Койдан (31), Кулик (90+5) – Лисовик (56, 81)
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
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