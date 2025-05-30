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Вторая лига
Чернигов
30.05.2025 12:00 – 77 2 : 1
Скала 1911
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
30 мая 2025, 12:20 | Обновлено 30 мая 2025, 12:30
242
0

Чернигов – Скала 1911. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 мая в 12:00 видеотрансляцию матча за третье место во Второй лиге

30 мая 2025, 12:20 | Обновлено 30 мая 2025, 12:30
242
0
Чернигов – Скала 1911. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Чернигов

30 мая в 12:00 состоится матч плей-офф за бронзовые награды Второй лиги в сезоне 2025/26.

Матч за третье место пройдет в Чернигове между командой хозяев поля и Скала 1911 Стрый.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В игре за бронзу встретятся вторая команда Группы Б – ФК Чернигов – и третья команда Группы А – Скала 1911, обыгравшая третью команду Группы Б – Локомотив (4:1) после отказа Движения-2 из Львова в участии в плей-офф.

Победитель матча затем сыграет плей-офф с командой Первой лиги за право повыситься в классе.

30 маяв 13:30 в матче за первое место в Городенке сыграют победители групп – Пробой и Колос-2 Ковалевка. В первом матче на выезде выиграла команда из Городенки в один гол (1:0).

Вторая лига. Матч за бронзу. 30 мая. 12:00. Чернигов – Скала 1911 Стрый

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Скала 1911.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Койдан (Чернигов).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Порохня (Чернигов).
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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Чернигов Скала 1911 Стрый переходные матчи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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