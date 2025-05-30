Чернигов – Скала 1911. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 мая в 12:00 состоится матч плей-офф за бронзовые награды Второй лиги в сезоне 2025/26.

Матч за третье место пройдет в Чернигове между командой хозяев поля и Скала 1911 Стрый.

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В игре за бронзу встретятся вторая команда Группы Б – ФК Чернигов – и третья команда Группы А – Скала 1911, обыгравшая третью команду Группы Б – Локомотив (4:1) после отказа Движения-2 из Львова в участии в плей-офф.

Победитель матча затем сыграет плей-офф с командой Первой лиги за право повыситься в классе.

30 маяв 13:30 в матче за первое место в Городенке сыграют победители групп – Пробой и Колос-2 Ковалевка. В первом матче на выезде выиграла команда из Городенки в один гол (1:0).

Вторая лига. Матч за бронзу. 30 мая. 12:00. Чернигов – Скала 1911 Стрый