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Вторая лига
Чернигов
30.05.2025 12:00 - : -
Скала 1911
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Украина. Вторая лига
28 мая 2025, 17:08 |
49
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Чернигов – Скала 1911. Прогноз и анонс на финал плей-офф Второй лиги

Матч начнется 30 мая в 13:00 по Киеву

28 мая 2025, 17:08 |
49
0
Чернигов – Скала 1911. Прогноз и анонс на финал плей-офф Второй лиги
ФК Чернигов

В пятницу, 30 мая состоится первый матч финала борьбы за 3-е место Второй лиги Украины между «Черниговом» и «Скалой 1911». По Киеву игра стартует в 13:00.

Чернигов

В этом сезоне за 18 игр команда завоевала 38 очков и заняла 2-е место группы Б Второй лиги Украины, уступив лишь «Колосу-2» всего на 1 зачетный пункт. В полуфинале борьбы за 3-е место чемпионата коллектив должен был встретиться с «Рухом-2», однако львовяне решились сняться с турнира. В Кубке Украины клуб дошел до 1/32 финала, где уступил перволиговую «Викторию» со счетом 0:1.

Скала 1911

В этом сезоне чемпионату команде удалось набрать 33 балла и занять 3-е место в группе А, такое же количество очков было у недавно расформированного «Руха-2», однако львовский коллектив имел лучшие показатели в личных встречах, поэтому и занимал 2-ю строчку. В полуфинале противостояние за 3-ю строчку турнира «Скала 1911» одолела киевский «Локомотив» со счетом 1:4, а в Кубке Украины вылетела в 1/32 от «Миная».

Личные встречи

Этот поединок станет первым официальным противостоянием в истории.

Интересные факты

  • Ни «Скала», ни «Чернигов» не терпели поражений в 2025 году. У «Скалы» 6 выигрышей в 7 играх, у «Чернигова» – 5 за 6 матчей.
  • Ни у одной команды группы А нет лучшей статистики на выезде, чем «Скала 1911» – 17 баллов за 9 поединков.
  • «Чернигов» имеет лучшую защиту в этом сезоне Второй лиги – 8 пропущенных мячей за 18 матчей.
  • Только «Пробий» забил больше голов (42), чем «Скала 1911» в этом сезоне Второй лиги – 31 мяч.

Возможные стартовые составы

Чернигов: Татаренко – Картушов, Фатеев, Зенченко, Шушко – Мироненко, Сердюк – Безгубченко, Койдан, Порохня – Новиков

Скала 1911: Архипчук – Сагайдак, Николишин, Гарькавенко, Янюк – Гудзинский – Гора, Ралюченко, Леший – Кравченко, Фесенко

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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