Бублик Бублику. Синнер с разгромом вышел в полуфинал Ролан Гаррос 2025

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

В четвертьфинале парижского мейджора итальянский теннисист в трех сетах разобрался с представителем Казахстана Александром Бубликом (АТР 62). Для Синнера это уже 19-я победа подряд на турнирах Большого шлема.

Теннисисты провели на корте 1 час и 50 минут. Это был их пятый очный поединок и четвертая победа Янника.

Ролан Гаррос 2025. Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия) [1] – Александр Бублик (Казахстан) – 6:1, 7:5, 6:0

Для итальянского теннисиста это шестой полуфинал на турнирах Большого шлема и второй на Ролан Гаррос.

Следующим соперником Синнера будет победитель противостояния Александр Зверев (Германия, ATP 3) – Новак Джокович (Сербия, ATP 6).