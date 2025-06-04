Бублик Бублику. Синнер с разгромом вышел в полуфинал Ролан Гаррос 2025
Итальянский теннисист в трех сетах разобрался с Александром Бубликом
Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В четвертьфинале парижского мейджора итальянский теннисист в трех сетах разобрался с представителем Казахстана Александром Бубликом (АТР 62). Для Синнера это уже 19-я победа подряд на турнирах Большого шлема.
Теннисисты провели на корте 1 час и 50 минут. Это был их пятый очный поединок и четвертая победа Янника.
Ролан Гаррос 2025. Четвертьфинал
Янник Синнер (Италия) [1] – Александр Бублик (Казахстан) – 6:1, 7:5, 6:0
Для итальянского теннисиста это шестой полуфинал на турнирах Большого шлема и второй на Ролан Гаррос.
Следующим соперником Синнера будет победитель противостояния Александр Зверев (Германия, ATP 3) – Новак Джокович (Сербия, ATP 6).
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