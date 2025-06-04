Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Бублик Бублику. Синнер с разгромом вышел в полуфинал Ролан Гаррос 2025
Ролан Гаррос
04 июня 2025, 19:12 | Обновлено 04 июня 2025, 20:25
715
2

Бублик Бублику. Синнер с разгромом вышел в полуфинал Ролан Гаррос 2025

Итальянский теннисист в трех сетах разобрался с Александром Бубликом

04 июня 2025, 19:12 | Обновлено 04 июня 2025, 20:25
715
2
Бублик Бублику. Синнер с разгромом вышел в полуфинал Ролан Гаррос 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

В четвертьфинале парижского мейджора итальянский теннисист в трех сетах разобрался с представителем Казахстана Александром Бубликом (АТР 62). Для Синнера это уже 19-я победа подряд на турнирах Большого шлема.

Теннисисты провели на корте 1 час и 50 минут. Это был их пятый очный поединок и четвертая победа Янника.

Ролан Гаррос 2025. Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия) [1] – Александр Бублик (Казахстан) – 6:1, 7:5, 6:0

Для итальянского теннисиста это шестой полуфинал на турнирах Большого шлема и второй на Ролан Гаррос.

Следующим соперником Синнера будет победитель противостояния Александр Зверев (Германия, ATP 3) – Новак Джокович (Сербия, ATP 6).

По теме:
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Александр Зверев – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мирра Андреева – Лоис Буассон. Неудержимая француженка. Видеообзор матча
Ролан Гаррос 2025 Янник Синнер Александр Бублик
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. 20 игроков покинули состав Арсенала, в их числе Стерлинг
Футбол | 04 июня 2025, 18:28 6
ОФИЦИАЛЬНО. 20 игроков покинули состав Арсенала, в их числе Стерлинг
ОФИЦИАЛЬНО. 20 игроков покинули состав Арсенала, в их числе Стерлинг

Партей может получить контракт, а Нето, Стерлинг, Жоржиньо и Тирни уходят

Александр Зверев – Новак Джокович. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос
Теннис | 04 июня 2025, 19:45 1
Александр Зверев – Новак Джокович. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос
Александр Зверев – Новак Джокович. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос

Поединок 1/4 финала состоится 4 июня и начнется ориентировочно в 21:15 по Киеву

Металлист 1925 готовится сменить название. Известно, на какое
Футбол | 04.06.2025, 02:31
Металлист 1925 готовится сменить название. Известно, на какое
Металлист 1925 готовится сменить название. Известно, на какое
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это великий боксер, он точно будет в зале славы»
Бокс | 04.06.2025, 03:44
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это великий боксер, он точно будет в зале славы»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это великий боксер, он точно будет в зале славы»
Артета определил клуб, в который продаст Зинченко
Футбол | 04.06.2025, 09:20
Артета определил клуб, в который продаст Зинченко
Артета определил клуб, в который продаст Зинченко
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SosokDayany
Сіннер харооооош .
Ответить
+2
introvert
Отримав задоволення від публічного згвалтування козлобородого. Але є одне "але". Бублік, судячи з виразу чистої насолоди на мармизі протягом матчу, отримав задоволення ще більше за мене.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
03.06.2025, 09:12
Бокс
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
03.06.2025, 07:40 14
Футбол
Подружки. Определена первая полуфинальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
Подружки. Определена первая полуфинальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
03.06.2025, 17:05 6
Теннис
Олег БЛОХИН: «Он хотел продвинуть своего сына в сборную Украины»
Олег БЛОХИН: «Он хотел продвинуть своего сына в сборную Украины»
04.06.2025, 08:46 7
Футбол
Реал принял решение по Лунину вопреки желанию украинца
Реал принял решение по Лунину вопреки желанию украинца
04.06.2025, 00:16 1
Футбол
Майк Тайсон назвал боксера, который величественнее Мухаммеда Али
Майк Тайсон назвал боксера, который величественнее Мухаммеда Али
03.06.2025, 00:33
Бокс
Третья ракетка мира прокомментировала свой вылет с Ролан Гаррос
Третья ракетка мира прокомментировала свой вылет с Ролан Гаррос
02.06.2025, 20:21
Теннис
ФЕДЕЦКИЙ: «Кто он вообще такой? Они ошиблись с Маркевичем»
ФЕДЕЦКИЙ: «Кто он вообще такой? Они ошиблись с Маркевичем»
04.06.2025, 04:02 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем