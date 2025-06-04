Украинский защитник заинтересовал клуб-чемпион. Речь не о Забарном
Арсений Батагов может сменить «Трабзонспор» на «Галатасарай»
Стамбульский «Галатасарай» интересуется украинским центральным защитником «Трабзонспора» Арсением Батаговым, сообщает турецкое издание Fotospor.
По информации источника, действующие чемпионы Турции хотят усилить центр защиты, и 23-летний футболист молодежной сборной Украины является одним из вариантов для клуба.
В сезоне 2024/25 Арсений Батагов провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Арсений Батагов будет ключевым игроком «Трабзонспора» в следующей кампании.
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