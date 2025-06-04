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  4. Украинский защитник заинтересовал клуб-чемпион. Речь не о Забарном
Турция
04 июня 2025, 12:16 |
930
0

Украинский защитник заинтересовал клуб-чемпион. Речь не о Забарном

Арсений Батагов может сменить «Трабзонспор» на «Галатасарай»

04 июня 2025, 12:16 |
930
0
Украинский защитник заинтересовал клуб-чемпион. Речь не о Забарном
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Стамбульский «Галатасарай» интересуется украинским центральным защитником «Трабзонспора» Арсением Батаговым, сообщает турецкое издание Fotospor.

По информации источника, действующие чемпионы Турции хотят усилить центр защиты, и 23-летний футболист молодежной сборной Украины является одним из вариантов для клуба.

В сезоне 2024/25 Арсений Батагов провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Арсений Батагов будет ключевым игроком «Трабзонспора» в следующей кампании.

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Арсений Батагов Трабзонспор Галатасарай чемпионат Турции по футболу трансферы
Дмитрий Вус Источник: Fotospor
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