Украинский защитник заинтересовал клуб-чемпион. Речь не о Забарном

Стамбульский «Галатасарай» интересуется украинским центральным защитником «Трабзонспора» Арсением Батаговым, сообщает турецкое издание Fotospor.

По информации источника, действующие чемпионы Турции хотят усилить центр защиты, и 23-летний футболист молодежной сборной Украины является одним из вариантов для клуба.

В сезоне 2024/25 Арсений Батагов провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Арсений Батагов будет ключевым игроком «Трабзонспора» в следующей кампании.