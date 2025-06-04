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  4. В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 22:16 |
3378
4

В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма

Английские клубы следят за украинцем

04 июня 2025, 22:16 |
3378
4
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
ФК Динамо. Владислав Ванат

23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат может вскоре покинуть киевский клуб.

По информации источника, неназванные клубы Английской премьер-лиги согласились выплатить клаусулу за украинского нападающего. «Динамо» хочет получить за футболиста 20 миллионов евро. Отмечается, что такую сумму не готовы платить клубы Ла Лиги, которые также следят за Владиславом.

В этом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024-25.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».

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Динамо Киев Владислав Ванат Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
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Комментарии 4
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Юра Ганусяк
що він буде робити в англії? це не його футбол.
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Kharkiv
Ванат готов играть только на чемпионате Голосеевского района среди работников ЖКХ.
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