В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма

23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат может вскоре покинуть киевский клуб.

По информации источника, неназванные клубы Английской премьер-лиги согласились выплатить клаусулу за украинского нападающего. «Динамо» хочет получить за футболиста 20 миллионов евро. Отмечается, что такую сумму не готовы платить клубы Ла Лиги, которые также следят за Владиславом.

В этом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024-25.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».