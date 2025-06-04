В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
Английские клубы следят за украинцем
23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат может вскоре покинуть киевский клуб.
По информации источника, неназванные клубы Английской премьер-лиги согласились выплатить клаусулу за украинского нападающего. «Динамо» хочет получить за футболиста 20 миллионов евро. Отмечается, что такую сумму не готовы платить клубы Ла Лиги, которые также следят за Владиславом.
В этом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024-25.
Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».
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