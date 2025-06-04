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Первая лига
Колос-2 Ковалевка
04.06.2025 12:00 – FT 0 : 2
Подолье
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Украина. Первая лига
04 июня 2025, 14:42 | Обновлено 04 июня 2025, 15:42
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Первый шаг к спасению. Подолье выиграло у Колос-2 в первом матче плей-офф

Клуб из Хмельницкого оформил победу со счетом 2:0

04 июня 2025, 14:42 | Обновлено 04 июня 2025, 15:42
505
0
Первый шаг к спасению. Подолье выиграло у Колос-2 в первом матче плей-офф
ФК Подолье

В среду, 4 июня, состоялась первая игра между клубами «Колос-2» Ковалевка и «Подолье» Хмельницкий в плей-офф за путевку в Первую лигу.

Поединок прошел на стадионе «Юбилейный» в городе Буча (Киевская область).

Еще в первом тайме «Подолье» вышло вперед, а вот после перерыва клуб из Хмельницкого лишь закрепил свое преимущество. В результате в первом матче плей-офф «Подолье» выиграло у соперника со счетом 2:0.

Ответный матч состоится 8 июня на стадионе в Хмельницком.

Первая лига Украины-2024/25

Плей-офф, 1-й матч, 4 июня

«Колос-2» Ковалевка – «Подолье» Хмельницкий – 0:2

Голы: Балан, 19, Шкиндер, 49

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Подолье Хмельницкий Колос-2 Ковалевка переходные матчи Владислав Шкиндер Денис Балан
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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