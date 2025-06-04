Первый шаг к спасению. Подолье выиграло у Колос-2 в первом матче плей-офф

В среду, 4 июня, состоялась первая игра между клубами «Колос-2» Ковалевка и «Подолье» Хмельницкий в плей-офф за путевку в Первую лигу.

Поединок прошел на стадионе «Юбилейный» в городе Буча (Киевская область).

Еще в первом тайме «Подолье» вышло вперед, а вот после перерыва клуб из Хмельницкого лишь закрепил свое преимущество. В результате в первом матче плей-офф «Подолье» выиграло у соперника со счетом 2:0.

Ответный матч состоится 8 июня на стадионе в Хмельницком.

Первая лига Украины-2024/25

Плей-офф, 1-й матч, 4 июня

«Колос-2» Ковалевка – «Подолье» Хмельницкий – 0:2

Голы: Балан, 19, Шкиндер, 49