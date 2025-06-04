Первый шаг к спасению. Подолье выиграло у Колос-2 в первом матче плей-офф
Клуб из Хмельницкого оформил победу со счетом 2:0
В среду, 4 июня, состоялась первая игра между клубами «Колос-2» Ковалевка и «Подолье» Хмельницкий в плей-офф за путевку в Первую лигу.
Поединок прошел на стадионе «Юбилейный» в городе Буча (Киевская область).
Еще в первом тайме «Подолье» вышло вперед, а вот после перерыва клуб из Хмельницкого лишь закрепил свое преимущество. В результате в первом матче плей-офф «Подолье» выиграло у соперника со счетом 2:0.
Ответный матч состоится 8 июня на стадионе в Хмельницком.
Первая лига Украины-2024/25
Плей-офф, 1-й матч, 4 июня
«Колос-2» Ковалевка – «Подолье» Хмельницкий – 0:2
Голы: Балан, 19, Шкиндер, 49
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клубам нужно готовиться к еврокубкам
Главным фаворитом на украинца является «Боруссия»