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  4. Колос-2 – Подолье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Украина. Вторая лига
03 июня 2025, 18:41 |
247
0

Колос-2 – Подолье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок состоится 4 июня в 12:00 по Киеву

03 июня 2025, 18:41 |
247
0
Колос-2 – Подолье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Колос-2

В среду, 4 июня, состоится первый матч плей-офф за право участия в Первой лиге в сезоне 2025/26 между командами «Колос-2» Ковалевка и «Подолье» Хмельницкий. Встреча пойдет на Стадионе «Юбилейный» в городе Буча и начнется в 12:00.

Колос-2

«Колос-2» сезон 2024/25 провел в группе Б Второй лиги. В 18 матчах команда набрала 39 очков (12 побед, 3 ничьи, 3 поражения) и заняла в турнирной таблице первое место. В борьбе за золотые медали «Колос-2» встречался с клубом «Пробой». Первый матч «Колос-2» проводил на своем поле и уступил со счетом 0:1. В ответном поединке «Колос-2» одержал победу 3:2, но уступил в серии пенальти. «Пробой» получил путевку в Первую лигу, а вот «Колос-2» сыграет переходные матчи с «Подольем».

Подолье

Команда из Хмельницкого будет стараться удержаться в Первой лиге. «Подолье» в 24 матчах набрало 24 очка (5 побед, 9 ничьих, 10 поражений) и заняла в турнирной таблице 15 место. В последних трех матчах «Подолье» проиграло клубу «Феникс-Мариуполь» (1:2), обыграло «Кремень» (2:0) и разошлось миром с «Диназом» (0:0).

Личные встречи

Команды ни разу не встречались в официальных поединках.

«Колос-2» – «Подолье»: ключевая статистика и тренды

«Колос-2» забивает в среднем по 1,65 гола за игру. Средняя результативность «Подолья» составляет 0,92 гола за матч.

Возможные составы

  • «Колос-2»: Михеев, Сокол, Канаев, Терехов, Скляренко, Березка, Дымнич, Недоля, Шевчук, Хруль, Рублев.
  • «Подолье»: Юрчук, Корешков, Веремеенко, Азизов, Шкиндер, Заяц, Панчишин, Оробец, Снежко, Кулиш, Шаврин.

Прогноз

Вероятно, команды не будут рисковать. Возможен вариант с тотал меньше 2,5 (коэффициент – 1,77).

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переходные матчи Колос-2 Ковалевка Подолье Хмельницкий Первая лига Украины Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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