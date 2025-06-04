Колос-2 – Подолье. Переходный матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 июня в 12:00 состоится первый переходный матч плей-офф за путевку в Первую лигу.

В первом поединке встретятся Колос-2 Ковалевка и Подолье Хмельницкий.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В игре за бронзу встречаются вторая команда Второй лиги (Колос-2) и клуб, занявший 15-е место в Первой лиги (Подолье).

Ответный матч будет проведен 8 июня на стадионе в Хмельницком.

Вторая лига. Переходной матч. 4 июня. 12:00. Колос-2 – Подолье