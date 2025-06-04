Украина. Первая лига04 июня 2025, 05:59 | Обновлено 04 июня 2025, 06:16
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Колос-2 – Подолье. Переходный матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 июня в 12:00 видеотрансляцию первого переходного матча
04 июня 2025, 05:59 | Обновлено 04 июня 2025, 06:16
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4 июня в 12:00 состоится первый переходный матч плей-офф за путевку в Первую лигу.
В первом поединке встретятся Колос-2 Ковалевка и Подолье Хмельницкий.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В игре за бронзу встречаются вторая команда Второй лиги (Колос-2) и клуб, занявший 15-е место в Первой лиги (Подолье).
Ответный матч будет проведен 8 июня на стадионе в Хмельницком.
Вторая лига. Переходной матч. 4 июня. 12:00. Колос-2 – Подолье
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