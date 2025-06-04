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Украина. Первая лига
04 июня 2025, 05:59 | Обновлено 04 июня 2025, 06:16
48
0

Колос-2 – Подолье. Переходный матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 июня в 12:00 видеотрансляцию первого переходного матча

04 июня 2025, 05:59 | Обновлено 04 июня 2025, 06:16
48
0
Колос-2 – Подолье. Переходный матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

4 июня в 12:00 состоится первый переходный матч плей-офф за путевку в Первую лигу.

В первом поединке встретятся Колос-2 Ковалевка и Подолье Хмельницкий.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В игре за бронзу встречаются вторая команда Второй лиги (Колос-2) и клуб, занявший 15-е место в Первой лиги (Подолье).

Ответный матч будет проведен 8 июня на стадионе в Хмельницком.

Вторая лига. Переходной матч. 4 июня. 12:00. Колос-2 – Подолье

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Источник: лишь один игрок Руха может перейти летом в Карпаты
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн переходные матчи Колос-2 Ковалевка Подолье Хмельницкий
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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