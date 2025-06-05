Колос-2 Ковалевка – Подолье Хмельницкий – 0:2. Видео голов и обзор матча

В среду, 4 июня, состоялся первый матч плей-офф за место в Первой лиге между командами «Колос-2» Ковалевка – «Подолье» Хмельницкий. Поединок прошел на стадионе «Юбилейный» в городе Буча (Киевская область).

«Подолье» вышло вперед на 19-й минуте. Гол на свой счет записал Денис Балан.

В начале второго тайма «Колос-2» пропустил второй мяч. На этот раз отличился Владислав Шкиндер.

Ответный матч состоится 8 июня в Хмельницком. Победитель противостояния следующий сезон проведет в Первой лиге.

Первая лига Украины-2024/25. Плей-офф, 1-й матч, 4 июня

Колос-2 Ковалевка – Подолье Хмельницкий – 0:2

Голы: Балан, 19, Шкиндер, 49

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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