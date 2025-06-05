Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос-2 Ковалевка – Подолье Хмельницкий – 0:2. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
05 июня 2025, 16:32 |
148
0

Колос-2 Ковалевка – Подолье Хмельницкий – 0:2. Видео голов и обзор матча

«Подолье» сделало первый шаг к сохранению места в Первой лиге

05 июня 2025, 16:32 |
148
0
Колос-2 Ковалевка – Подолье Хмельницкий – 0:2. Видео голов и обзор матча
ФК Подолье

В среду, 4 июня, состоялся первый матч плей-офф за место в Первой лиге между командами «Колос-2» Ковалевка – «Подолье» Хмельницкий. Поединок прошел на стадионе «Юбилейный» в городе Буча (Киевская область).

«Подолье» вышло вперед на 19-й минуте. Гол на свой счет записал Денис Балан.

В начале второго тайма «Колос-2» пропустил второй мяч. На этот раз отличился Владислав Шкиндер.

Ответный матч состоится 8 июня в Хмельницком. Победитель противостояния следующий сезон проведет в Первой лиге.

Первая лига Украины-2024/25. Плей-офф, 1-й матч, 4 июня

Колос-2 Ковалевка – Подолье Хмельницкий – 0:2

Голы: Балан, 19, Шкиндер, 49

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

По теме:
Клуб, который вышел в УПЛ, намерен за пять лет пробиться в Лигу чемпионов
«Есть интересующие игроки». Пономарев рассказал о трансферных планах ЛНЗ
Источник: Черноморец уволит топ-менеджера после вылета из УПЛ
переходные матчи видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины Подолье Хмельницкий Колос-2 Ковалевка Денис Балан Владислав Шкиндер
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег БЛОХИН: «Он – одессит, пытался мне что-то доказать. Прекрати это»
Футбол | 04 июня 2025, 21:55 1
Олег БЛОХИН: «Он – одессит, пытался мне что-то доказать. Прекрати это»
Олег БЛОХИН: «Он – одессит, пытался мне что-то доказать. Прекрати это»

Экс-тренер сборной Украины – о работе с Андреем Ворониным

Олимпиакос ведет переговоры по игроку, признанному лучшим в УПЛ-2024/25
Футбол | 05 июня 2025, 17:17 0
Олимпиакос ведет переговоры по игроку, признанному лучшим в УПЛ-2024/25
Олимпиакос ведет переговоры по игроку, признанному лучшим в УПЛ-2024/25

Хуан Альвина Безерра может вскоре оказаться в греческой Суперлиге

Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
Футбол | 04.06.2025, 23:09
Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
Клуб УПЛ купит бразильского вингера. Хотят сразу продать в Динамо
Футбол | 05.06.2025, 12:01
Клуб УПЛ купит бразильского вингера. Хотят сразу продать в Динамо
Клуб УПЛ купит бразильского вингера. Хотят сразу продать в Динамо
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
Футбол | 05.06.2025, 07:47
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
05.06.2025, 06:05 2
Футбол
Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
05.06.2025, 07:11
Теннис
Модрич выбрал себе новый клуб. Известно, какая у легенды будет зарплата
Модрич выбрал себе новый клуб. Известно, какая у легенды будет зарплата
04.06.2025, 19:41 6
Футбол
Александр ГВОЗДИК: «У меня кончились силы. Он меня сломал»
Александр ГВОЗДИК: «У меня кончились силы. Он меня сломал»
04.06.2025, 01:34
Бокс
Артета определил клуб, в который продаст Зинченко
Артета определил клуб, в который продаст Зинченко
04.06.2025, 09:20 2
Футбол
Реал принял решение по Лунину вопреки желанию украинца
Реал принял решение по Лунину вопреки желанию украинца
04.06.2025, 00:16 2
Футбол
Дебютант УПЛ отказался подписывать экс-звезду киевского Динамо
Дебютант УПЛ отказался подписывать экс-звезду киевского Динамо
04.06.2025, 09:44 2
Футбол
Ф'ЮРИ: Для Усика это невозможная миссия. Потеряет терпение и выйдет из себя
Ф'ЮРИ: Для Усика это невозможная миссия. Потеряет терпение и выйдет из себя
04.06.2025, 05:31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем