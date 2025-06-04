ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с главным тренером

Львовский «Рух» официально попрощался с главным тренером первой команды клуба Виталием Пономаревым.

Виталий Пономарев начал свой путь в «Рухе» в сезоне 2020/2021, когда возглавил команду U-19. Под его руководством юноши «Руха» стали чемпионами Украины в сезонах 2021/22 и 2022/23. Кроме того, «руховцы» дошли до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

В марте 2023 года Виталий Пономарев возглавил «Рух» в статусе главного тренера. Уже через год «желто-черные» показали свой лучший результат выступлений в УПЛ, заняв шестое место и до последнего тура борясь за попадание в еврокубки. Всего в качестве главного тренера «Руха» Виталий Пономарев провел 77 матчей, в которых одержал 26 побед, 30 игр завершились вничью и потерпел 21 поражение.

Скорее всего, свою тренерскую карьеру Виталий Пономарев продолжит в черкасском ЛНЗ.