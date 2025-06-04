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Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 14:07 | Обновлено 04 июня 2025, 14:20
567
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с главным тренером

Виталий Пономарев покинул «Рух»

04 июня 2025, 14:07 | Обновлено 04 июня 2025, 14:20
567
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с главным тренером
ФК Рух. Виталий Пономарев

Львовский «Рух» официально попрощался с главным тренером первой команды клуба Виталием Пономаревым.

Виталий Пономарев начал свой путь в «Рухе» в сезоне 2020/2021, когда возглавил команду U-19. Под его руководством юноши «Руха» стали чемпионами Украины в сезонах 2021/22 и 2022/23. Кроме того, «руховцы» дошли до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

В марте 2023 года Виталий Пономарев возглавил «Рух» в статусе главного тренера. Уже через год «желто-черные» показали свой лучший результат выступлений в УПЛ, заняв шестое место и до последнего тура борясь за попадание в еврокубки. Всего в качестве главного тренера «Руха» Виталий Пономарев провел 77 матчей, в которых одержал 26 побед, 30 игр завершились вничью и потерпел 21 поражение.

Скорее всего, свою тренерскую карьеру Виталий Пономарев продолжит в черкасском ЛНЗ.

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Виталий Пономарев Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка
Дмитрий Вус Источник: ФК Рух Львов
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