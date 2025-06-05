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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Симоне Индзаги возглавил топ-клуб Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
05 июня 2025, 01:42 |
173
0

ОФИЦИАЛЬНО. Симоне Индзаги возглавил топ-клуб Саудовской Аравии

Итальянец будет работать с «Аль-Хилялем»

05 июня 2025, 01:42 |
173
0
ОФИЦИАЛЬНО. Симоне Индзаги возглавил топ-клуб Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Итальянский специалист Симоне Индзаги официально возглавил выступающий в Саудовской Аравии Аль-Хиляль. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальным данным, контракт итальянского специалиста с топ-клубом чемпионата Саудовской Аравии подписан на два года – до лета 2027 года. О финансовых деталях соглашения не сообщается.

Последним клубом Симоне был миланский «Интер». Под руководством тренера «Интер» завоевал 6 трофеев – стал чемпионом Италии, дважды выиграл Кубок страны и 3 раза – Суперкубок.

В прошлом сезоне «Интер» из Индзаги занял 2-е место в Серии А, проиграл в полуфинале Кубка Италии «Милану», а в финале Лиги чемпионов – ПСЖ.

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Аль-Хиляль Симоне Индзаги чемпионат Саудовской Аравии по футболу назначение тренера
Олег Вахоцкий Источник: ФК Аль-Хиляль
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