ОФИЦИАЛЬНО. Симоне Индзаги возглавил топ-клуб Саудовской Аравии

Итальянский специалист Симоне Индзаги официально возглавил выступающий в Саудовской Аравии Аль-Хиляль. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальным данным, контракт итальянского специалиста с топ-клубом чемпионата Саудовской Аравии подписан на два года – до лета 2027 года. О финансовых деталях соглашения не сообщается.

Последним клубом Симоне был миланский «Интер». Под руководством тренера «Интер» завоевал 6 трофеев – стал чемпионом Италии, дважды выиграл Кубок страны и 3 раза – Суперкубок.

В прошлом сезоне «Интер» из Индзаги занял 2-е место в Серии А, проиграл в полуфинале Кубка Италии «Милану», а в финале Лиги чемпионов – ПСЖ.