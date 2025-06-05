Джокович вышел в 51-й полуфинал на турнирах Большого шлема

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 6) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

В четвертьфинале парижского мейджора сербский теннисист в четырех сетах переиграл Александра Зверева (ATP 3) из Германии.

Джокович отдал пока первый и единственный сет на текущем турнире.

Теннисисты провели на корте 3 часа и 20 минут. Это был их 14-й очный поединок и девятая победа серба.

Ролан Гаррос 2025. Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия) [3] – Новак Джокович (Сербия) [6] – 6:4, 3:6, 2:6, 4:6

Для Ноле это будет 51-й полуфинал на турнирах Большого шлема и 13-й на Ролан Гаррос.

Следующим соперником Джоковича будет лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер (Италия).