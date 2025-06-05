Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джокович вышел в 51-й полуфинал на турнирах Большого шлема
Ролан Гаррос
05 июня 2025, 00:59 | Обновлено 05 июня 2025, 01:46
416
3

Джокович вышел в 51-й полуфинал на турнирах Большого шлема

Сербский теннисист в четырех сетах переиграл Александра Зверева

05 июня 2025, 00:59 | Обновлено 05 июня 2025, 01:46
416
3
Джокович вышел в 51-й полуфинал на турнирах Большого шлема
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 6) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

В четвертьфинале парижского мейджора сербский теннисист в четырех сетах переиграл Александра Зверева (ATP 3) из Германии.

Джокович отдал пока первый и единственный сет на текущем турнире.

Теннисисты провели на корте 3 часа и 20 минут. Это был их 14-й очный поединок и девятая победа серба.

Ролан Гаррос 2025. Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия) [3] – Новак Джокович (Сербия) [6] – 6:4, 3:6, 2:6, 4:6

Для Ноле это будет 51-й полуфинал на турнирах Большого шлема и 13-й на Ролан Гаррос.

Следующим соперником Джоковича будет лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер (Италия).

По теме:
ДЖОКОВИЧ: «Ради таких матчей стоит продолжать играть»
БУАССОН: «Я мечтаю победить, а не просто дойти до полуфинала»
Арина Соболенко – Ига Свентек. Прогноз и анонс на полуфинал Ролан Гаррос
Ролан Гаррос 2025 Новак Джокович Александр Зверев Янник Синнер
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
Футбол | 04 июня 2025, 22:16 12
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма

Английские клубы следят за украинцем

Артета определил клуб, в который продаст Зинченко
Футбол | 04 июня 2025, 09:20 2
Артета определил клуб, в который продаст Зинченко
Артета определил клуб, в который продаст Зинченко

Главным фаворитом на украинца является «Боруссия»

Ворскла останется в УПЛ? Эксперт поделился безумной теорией
Футбол | 04.06.2025, 11:13
Ворскла останется в УПЛ? Эксперт поделился безумной теорией
Ворскла останется в УПЛ? Эксперт поделился безумной теорией
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это великий боксер, он точно будет в зале славы»
Бокс | 04.06.2025, 03:44
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это великий боксер, он точно будет в зале славы»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это великий боксер, он точно будет в зале славы»
ГАУФФ: «Я призналась Алькарасу, что хочу улыбаться так же часто, как он»
Теннис | 04.06.2025, 22:08
ГАУФФ: «Я призналась Алькарасу, что хочу улыбаться так же часто, как он»
ГАУФФ: «Я призналась Алькарасу, что хочу улыбаться так же часто, как он»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vvm2068
Конечно трудно ему будет с Синером, тот набрал такой ход, а потом Алькарас, это торба ему (Новаку)
Ответить
0
GroundUnder
не знаю как 25 и более тбш, но 400 побед + может одержать ... или на всех мэйджорах разменять 100 побед (97 на Уимбдоне, 90 на ЮС Опене, 99 в Австралии ...
НО ВЫИГРАТЬ ШЛЕМ БЕЗ ПОТЕРИ СЕТА НИКАК НЕ МОЖЕТ))
Ответить
0
GroundUnder
полуфиналов на РГ больше, чем на Аус
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Подружки. Определена первая полуфинальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
Подружки. Определена первая полуфинальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
03.06.2025, 17:05 6
Теннис
Свитолина уступила Свентек и не сумела выйти в полуфинал Ролан Гаррос 2025
Свитолина уступила Свентек и не сумела выйти в полуфинал Ролан Гаррос 2025
03.06.2025, 16:16 60
Теннис
ФЕДЕЦКИЙ: «Кто он вообще такой? Они ошиблись с Маркевичем»
ФЕДЕЦКИЙ: «Кто он вообще такой? Они ошиблись с Маркевичем»
04.06.2025, 04:02 6
Футбол
Самый старший футболист Первой лиги решил завершить карьеру
Самый старший футболист Первой лиги решил завершить карьеру
03.06.2025, 10:45 3
Футбол
Ф'ЮРИ: Для Усика это невозможная миссия. Потеряет терпение и выйдет из себя
Ф'ЮРИ: Для Усика это невозможная миссия. Потеряет терпение и выйдет из себя
04.06.2025, 05:31
Бокс
Британский боксер рассказал, сколько Усик и Кличко платили за спарринги
Британский боксер рассказал, сколько Усик и Кличко платили за спарринги
03.06.2025, 04:45
Бокс
Конец трансферной саги. Лунин определился с клубом, где продолжит карьеру
Конец трансферной саги. Лунин определился с клубом, где продолжит карьеру
03.06.2025, 14:10 30
Футбол
Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата. Там уже играет клуб УПЛ
Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата. Там уже играет клуб УПЛ
03.06.2025, 15:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем